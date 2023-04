God of War & Horizon: Gleiche Sorgfalt wie bei der Last of Us Serie versprochen

Vor ein paar Tagen verriet Asad Qizilbash im PlayStation Podcast die Anzahl der geplanten Videospieladaptionen. Hier wussten wir bereits, dass unter anderem TV-Serien zu „God of War“ und „Horizon“ geplant sind.

Auch dazu verlor der CEO von PlayStation Productions ein paar Worte. Für die Umsetzung der beiden beliebten Marken versprach er einen genauso großen Aufwand wie bei „The Last of Us“.

„Die gleiche Sorgfalt und Formel, die wir bei The Last of Us angewandt haben, werden wir auch bei Horizon und God of War anwenden“, versichert Qizilbash.

Dabei werde nicht versucht, die Handlung in einen zweistündigen Film zu pressen. Neben den Ereignissen sollen nämlich auch andere Charaktere in den Vordergrund rücken und zudem die Welt größer ausfallen. So etwas sei im Spiel wegen der Handlungsfreiheit nicht möglich gewesen.

An den benötigten Ressourcen mangelt es definitiv nicht: „Wir werden die Geschichte des Spiels erzählen, weil wir es können. Weil es eine Serie ist, weil wir die Zeit dafür haben, weil wir die Episoden haben, um es zu tun.“

Ihr werdet die Serien lieben

Qizilbash ist sich sicher, dass die Fans die Serien „lieben werden.“ Einerseits sehen sie, wie das Spiel „zum Leben erweckt wird“, andererseits aber auch viel Neues. Genau so haben die Verantwortlichen es bei der „The Last of Us“-Serie umgesetzt.

Bisher wissen wir nur, wo die beiden Adaptionen entstehen werden. Während Amazon Prime sich die Rechte für „God of War“ sicherte, bekommt Netflix die „Horizon“-Serie. Bis die beiden Umsetzungen ausgestrahlt werden, dürften noch ein bis zwei Jahre vergehen.

