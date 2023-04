Diablo 4: Activision Blizzard über starke Vorbestellungen und den Live-Service-Ansatz

Im Laufe der heutigen Nacht legte der US-Publishing-Riese Activision Blizzard den Geschäftsbericht zum kürzlich zu Ende gegangenen ersten Quartal des Fiskaljahres vor.

Wie bekannt gegeben wurde, stieg der Nettogewinn um 87 Prozent auf 740 Millionen Millionen US-Dollar. Weiter führte das Unternehmen aus, dass positiv gestimmt auf die nächsten Monat geblickt wird. Eine Entwicklung, die unter anderem auf den nahenden Launch von Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“ zurückzuführen ist.

Bezüglich „Diablo 4“ stellte Activision Blizzard im März ein „sehr hohes Engagement und ein positives Feedback zur Beta“ fest. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, wies der Publisher zudem darauf hin, dass sich die Vorbestellungen von „Diablo 4“ auf einem „starken Niveau“ bewegen.

Live-Service-Ansatz mit langfristiger Unterstützung

Weiter führte Activision Blizzard aus, dass es sich beim Release von „Diablo 4“ lediglich um den ersten Schritt auf einer langen Reise handelt. Denn während die Entwickler von Blizzard Entertainment den Begriff Live-Service in den Interviews der letzten Monate für gewöhnlich vermieden, spricht Activision Blizzard im Fall von „Diablo 4“ offen von einer Live-Service-Veröffentlichung, die langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird.

„Dieser ehrgeizige Titel wird als Startschuss für einen überzeugenden Live-Service dienen, mit regelmäßigen Seasons und Story-getriebenen Erweiterungen, die das Engagement für viele Jahre ankurbeln sollen“, heißt es zu den Plänen, die mit „Diablo 4“ langfristig verfolgt werden.

Wie in den vergangenen Wochen bestätigt wurde, wird „Diablo 4“ quartalsweise mit umfangreichen Content-Updates versehen, die euch unter anderem mit frischen Story-Inhalten bei Laune halten sollen. Des Weiteren dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf Battle-Pässe einstellen, die sowohl in einer kostenlosen als auch einer knapp zehn Euro teuren Premium-Variante angeboten werden. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass in den Premium-Fassungen exklusive und zum Teil besonders seltene Belohnungen auf ihr Freischaltung warten.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Da auf allen Systemen eine Crossplay-Unterstützung geboten wird, könnt ihr euch in „Diablo 4“ im Gegensatz zu den Vorgängern auch mit Helden zusammenschließen, die auf einer anderen Plattform als ihr selbst unterwegs sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren