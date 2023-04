Twisted Metal: Starttermin und Poster zur TV-Serie enthüllt

Bekanntermaßen befinden sich nach „The Last of Us“ mehrere Serien- und Filmadaptionen bekannter PlayStation-Marken in Arbeit. Neben „God of War“, „Horizon“ und „Gran Turismo“ wird auch der Klassiker „Twisted Metal“ umgesetzt. Nun hat Peacock auch einen offiziellen Starttermin für die Serie bekanntgegeben.

Car-Combat im Fernsehen

Demnach soll diese komödiantische Adaption von „Twisted Metal“ am 27. Juli 2023 starten. Dabei wird Anthony Mackie in die Rolle des Milchmanns John Doe schlüpfen, während Stephanie Beatriz die knallharte Quiet zum Leben erweckt. In weiteren Rollen sind auch Joel Seanoa, Will Arnett sowie Thomas Haden Church zu sehen. Für das Drehbuch zeigt sich Michael Jonathan Smith („Cobra Kai“) verantwortlich, während Rhett Reese und Paul Wernick („Deadpool“, „Zombieland“) als Produzenten in Erscheinung treten.

Das offizielle Poster zur Serie haben die Verantwortlichen bereits veröffentlicht und im Hintergrund kann man auch Sweet Tooths legendären Eiswagen erkennen. Des Weiteren hat IGN berichtet, dass im Laufe des morgigen Tages auch der Teaser-Trailer einen ersten Blick bieten soll.

Auf welcher Plattform oder welchem Sender „Twisted Metal“ hierzulande laufen wird, ist noch nicht bekannt. Zudem wurde ein hiesiger Termin nicht bestätigt. Sobald wir entsprechende Details erhalten, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Bei „Twisted Metal“ handelt es sich um eine Car-Combat-Reihe, die erstmals 1995 für die PlayStation erschien und von David Jaffe sowie Scott Campbell erschaffen wurde. Bis 2012 wurden acht Teile veröffentlicht, die mal mehr und mal weniger erfolgreich waren. Aktuell solch sich bei den Firesprite Studios auch ein neuer Ableger für PlayStation VR2 und PC in Entwicklung befinden.

First poster for ‘TWISTED METAL’, starring Anthony Mackie and Stephanie Beatriz. The series premieres on July 27 on Peacock. pic.twitter.com/I0l0EFDr9C — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 27, 2023

