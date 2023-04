Armored Core 6: Komplizierter Einstieg? So möchte From Software Abhilfe schaffen

Wie From Softwares Produzent Yasunori Ogura in einem Interview verriet, soll "Armored Core 6: Fires of Rubicon" deutlich einsteigerfreundlicher ausfallen als seine Vorgänger. Geplant sind demnach verschiedene Maßnahmen, mit denen Neulinge an die Hand genommen werden sollen.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" erscheint im August 2023.

In der Vergangenheit zeichneten sich die Spiele aus dem Hause From Software selten durch ihre Einsteigerfreundlichkeit aus. Auch die 2012 veröffentlichte Mech-Action „Armored Core 5“ bildete da keine Ausnahme und setzte zunächst einiges an Einarbeitungszeit voraus.

Wie From Softwares Produzent Yasunori Ogura im Interview mit IGN verriet, werden die Entwickler beim im Sommer erscheinenden Nachfolger „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ neue Wege gehen und dieses Mal auf einen Einstieg in das Spielgeschehen setzen, der Neulinge ein wenig an die Hand nimmt.

Ein Schritt, mit dem dafür gesorgt werden soll, dass Spielerinnen und Spieler, die mit der „Armored Core“-Reihe bisher nichts zu tun hatten, von den zahlreichen strategischen Möglichkeiten nicht überfordert sind.

Stattdessen wurden die ersten Schritte in der Welt von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ bewusst so gestaltet, dass Anfänger nach und nach mit den wichtigsten Features vertraut gemacht werden.

Ein schrittweiser Einstieg in das Spielgeschehen

„Armored Core war schon immer ein Spiel mit vielen Parametern und es ist ein Spiel, bei dem Sie die Komplexität und Tiefe genießen können, die es bietet. Aber wir glauben, dass es auch ein Spiel ist, bei dem Sie einfach Spaß haben können, indem Sie Ihren AC zusammenstellen, ohne länger darüber nachzudenken“, führte Ogura aus.

Der Produzent weiter: „In Bezug auf neue Spieler haben wir jedoch sorgfältige Schritte beim Onboarding und Level-Design in den frühen Phasen des Spiels unternommen, damit die Spieler ihr Verständnis schrittweise vertiefen und sich nach und nach in den Spaß an den komplexeren Teilen des Spiels einarbeiten können.“

Ebenfalls geboten wird ein Trainings-Simulator, in dem sich die Spielerinnen und Spieler mit den Grundlagen der Steuerung und des Kampfgeschehens vertraut machen können.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

