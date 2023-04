Diablo 4: Blizzard rudert zurück – Mounts schon vor dem Endgame

In einem neuen Blogpost zu „Diablo 4“ erklärte Blizzard kürzlich, dass es Reittiere erst nach der Hauptkampagne im Spiel geben würde. Nun gibt es eine Klarstellung: die Mounts soll es doch nicht erst am Ende der Story geben.

Kürzlich hat Blizzard in einem neuen Blogbeitrag über die Anpassungsmöglichkeiten bei dem kommenden „Diablo 4“ berichtet. Dazu gehören auch Mounts, die Reittiere, die es laut dem offiziellen Blog aber erst geben sollte, nachdem die Spieler die Kampagne mit einem Charakter abgeschlossen haben.

Da war dem Studio selbst aber anscheinend ein Fehler unterlaufen. Blizzard stellt nun klar, dass es die Reittiere bereits vor dem Abschluss der Story gibt und hat den Blogbeitrag mittlerweile abgeändert.

Freischaltung der Mounts hat sich anscheinend einige Male geändert

Material aus den Alpha- und Beta-Tests sowie den Funden aus dem Datamining zufolge haben sich die Voraussetzungen zum Freischalten der Mounts in „Diablo 4“ bereits mehrere Male geändert. Dies könnte der Grund sein, warum es sogar im offiziellen Blizzard-Blog zu dem Fehler kam. In dem Beitrag hieß es zunächst, dass die Spieler ihre Reittiere freischalten, nachdem sie die Hauptquest mit einem Charakter abgeschlossen haben.

Der General Manager von „Diablo“, Rod Fergusson, und der Blizzard-Präsident Mike Ybarra haben die Reittier-Situation nun auf Twitter klargestellt, nachdem mehrere Medien von dem Blogpost berichteten und die Spieler um Details baten. Auch der Blogbeitrag wurde abgeändert und gibt nun an, dass die Spieler für ihr Mount eine Questreihe abschließen müssen, „die mit der Hauptkampagne voranschreitet“. Blizzard gab darüber hinaus an, dass es schlicht und einfach ein Fehler in dem Beitrag war, der zu der Verwirrung führte.

Reittiere sollen ein wichtiges Feature in „Diablo 4“ sein und auch unterschiedliche Optionen zur Anpassung besitzen. Bei dem kommenden „Server Slam“, einer weiteren Testphase, die vom 12. Mai 2023 um 21 Uhr bis zum 14. Mai 2023 um 21 Uhr stattfindet, lässt sich eine Trophäe verdienen, mit der das eigene Schlachtross verziert werden kann.

Quelle: PC Gamer, Blizzard

