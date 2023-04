Horizon Forbidden West Burning Shores: So findet ihr alle Pangäa-Figuren – Guide, Tipps

Im PS5-exklusiven DLC „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ erwartet Protagonistin Aloy nicht nur ein neues Abenteuer, sondern auch einige frische Nebenmissionen und Sammelgegenstände. In letztere Kategorie fallen unter anderem die Pangäe-Figuren. Hiervon gibt es insgesamt fünf Stück und sie sind mit einem weiteren Rätsel verbunden, das ihr bei den Brennenden Küsten finden könnt. Nachfolgend verraten wir euch, wo ihr die Figuren finden könnt.

Pangäa-Figur Nr. 1: Queen Rex

Die erste Pangäa-Figur findet ihr im Westen des Spielgebiets. Wenn ihr euch hier ein bisschen umschaut, werdet ihr ein zerstörtes Gebäude entdecken und die Überreste eines Feuer-Reißhorns. Mit ihrem Fokus kann Aloy die Umgebung etwas genauer unter die Lupe nehmen und so wird sie Interaktionspunkte für ihren Greifhaken finden. Nutzt diesen, um einige Trümmer zur Seite zu räumen und ihr legt eine Panzerwanderer-Kiste frei, die ihr öffnen könnt.

Kurz darauf wird sich Aloy auf Spurensuche begeben. Folgt den Anweisungen eures Fokus und kurz darauf werdet ihr zu einem offeneren Areal kommen, in dem mehrere Maschinenwesen sind. Hier werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht ohne einen Kampf für Ruhe sorgen können, also besiegt zunächst die verschiedenen Gegner. Wenn ihr euch anschließend etwas umschaut, werdet ihr eine weitere Panzerwanderer-Kiste finden, in der sich die Figur befindet.

Pangäa-Figur Nr. 2: Dimorphodon

Pangäa-Figur Nummer 2 befindet sich auf einer kleinen, nördlich vom Fundort des vorangegangenen Sammelgegenstands gelegenen Insel. In deren Zentrum befindet sich ein altes Gebäude, das leider mit einem Schloss verriegelt ist. Um dieses zu öffnen, benötigt ihr einen Code. Wenn ihr euch links vom Eingang umschaut, könnt ihr eine Leiter entdecken, die ihr mit einem gezielt abgefeuerten Pfeil herunterholen könnt.

Sobald das erledigt ist, wartet in „Burning Shores“ eine kleine Klettertour auf Aloy. Alternativ könnt ihr natürlich auch eure Flugmaschine nutzen. Sobald ihr oben angelangt seid, genießt den wundervollen Ausblick und lasst euren Blick kurz in die Ferne schweifen. Anschließend schaut euch auf der kleinen Plattform etwas genauer um und ihr werdet eine Inschrift mit dem Zugangscode finden. Gebt diesen am Schloss ein und holt euch die zweite Figur.

Pangäa-Figur Nr. 3: Grüner Raptor

Die nächste Pangäe-Figur findet ihr relativ zentral in der Mitte der Karte. Schaut euch dafür nordöstlich der Reliktruine ein bisschen genauer um. Dort könnt ihr einen Datenpunkt („Ich bin erledigt“) entdecken, der euch verrät, dass das Objekt der Begierde gestohlen wurde. Doch glücklicherweise enthält die Aufzeichnung ebenfalls einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Sammelgegenstands: Er befindet sich nun in einer nahegelegenen Tiefgarage.

Ehe ihr das Gebäude betreten könnt, werdet ihr gegen einige Pirscher kämpfen müssen und da diese Maschinenwesen bekanntlich ordentlich austeilen können, solltet ihr vorsichtig vorgehen. Sobald ihr die Gegner erledigt habt, könnt ihr die Ruine erkunden. Begebt euch auf die unterste Etage, wo ihr das Wrack eines Taxis finden werdet. Mit ihrem Speer kann Aloy den Kofferraum aufbrechen und darin findet ihr die nächste Pangäe-Figur.

Pangäa-Figur Nr. 4: Roter Raptor

Einen Hinweis auf die vierte Pangäa-Figur findet ihr im Nordosten der Brennenden Küsten. Hier findet ihr einen großen Lavastrom, der in einige Unterwasserruinen mündet. Das Dach einer Ruine ragt noch aus dem Wasser und dort befinden sich die pinken Kristalle, die ihr mit einem Pfeil zur Explosion bringen könnt. Sobald das erledigt ist, wird ein Loch in die Decke gesprengt, durch das ihr runter ins Innere des Gebäudes vordringen könnt. Hier ist eine Datei mit einem Hinweis.

Diese neue Spur führt euch weiter in Richtung Osten. Oberhalb des Lavastroms befindet sich eine weitere Ruine, in deren Inneren die Pangäa-Figur ist. Allerdings kommt ihr mit euren Werkzeugen nicht an den „Burning Shores“-Sammelgegenstand ran. Wenn ihr euch das Dach aus der Luft anschaut, werdet ihr ein blaues X entdecken. Dieses kann eure Flugmaschine packen und herausreißen. So könnt ihr ins Innere gelangen und die Figur gemütlich einsammeln.

Pangäa-Figur Nr. 5: Reggie der Pterodaktylus

Die fünfte und somit letzte Pangäa-Figur könnt ihr im Pangäa-Park einsacken. Dieses Areal werdet ihr im Rahmen der vierten Story-Mission definitiv besuchen und auch etwas erkunden. Von der großen Kuppel aus südlich gesehen, könnt ihr das Objekt einsammeln. Doch um das tun zu können, müsst ihr zunächst eine Luke finden. Öffnet diese mit eurem Sprungseil (2x X-Taste) und klettert anschließend in den freigelegten Schacht hinein.

Folgt dem Schacht, bis ihr eine zweite Luke herausbrechen könnt. Im dahinterliegenden Raum könnt ihr Reggie der Pterodaktylus finden. Damit habt ihr nun erfolgreich alle fünf Pangäa-Figuren im „Horizon Forbidden West“-DLC eingesammelt. Sehr gut! Nun können wir zum eingangs erwähnten Rätsel kommen.

So löst ihr das Dinos in Zahlen-Quiz in Horizon Forbidden West: Burning Shores

Aloy weiß zunächst nicht wirklich, was es mit den Pangäa-Figuren auf sich hat, doch nun können wir ihrem Geheimnis auf die Spur kommen. Nachdem ihr alle fünf Sammelgegenstände beisammen habt, könnt ihr euch zur Markierung in der Mitte des Parks begeben, wo sich fünf Konsolen befinden. Für jede davon benötigt ihr einen Code, der wiederum mit einer der Figuren zusammenhängt. Wir beginnen mit der Konsole ganz links und arbeiten uns dann nach ganz rechts vor.

Die Codes lauten:

6837 (Queen Rex)

4331 (Dimorphodon)

378 (Roter Raptor)

785 (Reggie der Pterodaktylus)

1051 (Grüner Raptor)

Wenn ihr alle fünf Codes richtig in die Konsolen eingegeben habt, wird ein hübsches Feuerwerk zu Ehren eures Triumphs abgefeuert und ihr erhaltet als kleine Belohnung die Bronze-Trophäe „Dinos in Zahlen“-Quiz abgeschlossen sowie die Gesichtsbemalung „Pangäa auf ewig“. Falls ihr noch mehr Tipps für weitere Sammelgegenstände in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere Guides.

Wie gefiel euch die Suche nach den fünf Pangäa-Figuren in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“?

