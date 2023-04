Star Wars Jedi Survivor: Wie fügt sich das Hit-Game in die Timeline ein?

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis... als Jedi-Ritter Cal Kestis in "Star Wars Jedi: Survivor" zu einem neuen Abenteuer aufbrach! Wie diese Geschichte in die Timeline der beliebten Franchise passt, verraten wir euch hier.

Lange mussten sich Fans gedulden, nun ist „Star Wars Jedi: Survivor“ endlich erhältlich. Darin schlüpfen wir, wie bereits im Vorgänger „Jedi: Fallen Order“, in die virtuelle Haut von Cal Kestis. Er gehört zu den wenigen Jedi, die die brutale Order 66 überleben konnten. Nun möchte er gemeinsam mit seinen Freunden den Jedi-Orden wieder aufbauen und versucht ebenfalls, gegen die erdrückende Übermacht des Imperiums anzukämpfen.

Nachfolgend verraten wir euch, wie sich das neue Hit-Game von Respawn Entertainment („Titanfall 2“) und EA in die Timeline der weit, weit entfernten Galaxis einfügt. Und keine Angst: All das geschieht natürlich ohne allzu große Spoiler zur Story des Action-Adventures.

Age of Rebellion: Die letzten Jedi im Untergrund

Doch zunächst noch kurz ein paar Worte zu gefeierten Vorgänger: Die Handlung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ ist im Jahr 14 vor der Schlacht von Yavin IV (VSY) angesiedelt, also vor dem erfolgreichen Angriff der Rebellen auf den ersten Todesstern. Zu dieser Zeit rührte sich bereits erster Widerstand gegen das noch relativ junge Imperium und Sith-Lord Darth Vader machte Jagd auf die letzten Überlebenden Jedi in der Galaxis.

Darüber hinaus arbeiteten sich zu dieser Zeit zwei bekannte Bösewichte innerhalb der Hierarchie des Galaktischen Imperiums immer weiter nach oben: Moff Tarkin, zur Zeit von „Episode IV – Eine neue Hoffnung“ bekanntlich Großmoff, und Thrawn. Letzterer spielte vor allem in der 3. und 4. Staffel der Animationsserie „Star Wars Rebels“ eine entscheidende Rolle und wird in der bald erscheinenden „Ahsoka“-Serie sein großes Comeback feiern.

Zu dieser Zeit setzte ebenfalls das erste Videospiel-Abenteuer von Cal Kestis an, der sich seit fünf Jahren versteckt hält. Da er sich von der Macht lossagte, konnte er erfolgreich sowohl den Imperialen Sturmtruppen als auch den Inquisitoren, den Handlangern und Jedi-Jägern Darth Vaders, entgehen. Ein schicksalhaftes Ereignis zwang unseren Ex-Padawan jedoch dazu, sich als einstiger Jedi zu erkennen zu geben, weshalb verschiedene Inquisitoren Jagd auf ihn machten.

Kampf dem Imperium und der Versuch, den Jedi-Orden wiederaufzubauen

Seit diesen Abenteuern ist in „Star Wars Jedi: Survivor“ einige Zeit vergangen. Genauer liegen diese Geschichten bereits fünf Jahre hinter Cal und seinen Freunden. Somit befinden wir uns in der Timeline der beliebten Franchise nun im Jahr 9 VSY. In diesem Jahr erreichte der Todesstern den Planeten Scarif, auf dem die Konstruktion der ultimativen Waffe des Imperiums abgeschlossen werden sollte. Außerdem brach Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi von Tatooine auf, um einem alten Freund einen Gefallen zu erweisen und dessen Tochter zu retten. Allerdings sollten seine Aktivitäten den Inquisitoren und Darth Vader nicht verborgen bleiben.

In der weit, weit entfernten Galaxis ist somit allerlei los und auch Cal hat sich verändert. Mittlerweile ist er zu einem echten Jedi-Ritter herangereift, dessen Verbindung zur Macht vermutlich stärker als je zuvor ist. Noch immer möchte er den zerschlagenen Jedi-Orden wiederaufbauen und kann dabei auf die Hilfe seiner Freunde vertrauen. Allerdings ist das Galaktische Imperium mächtiger denn je und somit schweben Cal & Co. in großer Gefahr. Werden sie diesen dunklen Zeiten trotzen können?

Die wichtigen Ereignisse der Star Wars-Timeline rund um Jedi Survivor:

Order 66, Untergang des Jedi-Ordens und der Galaktischen Republik, Aufstieg des Galaktischen Imperiums (19 VSY)

Darth Vader wird mit der Jagd auf die überlebenden Jedi beauftragt, Ausbildung der Imperialen Inquisitoren (19 VSY)

Cal Kestis ist auf der Flucht vor dem Imperium und den Inquisitoren (14 VSY)

Cal und seine Freunde erfahren von einem mächtigen Artefakt, Kampf gegen den Fünften Bruder (ca. 11 VSY)

Han Solo schließt sich einer Gruppe Dieben an und verdingt sich später als Schmuggler (10 VSY)

Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi begibt sich auf eine Rettungsmission und kommt in Konflikt mit den Inquisitoren & Darth Vader (9 VSY)

Cal Kestis und seine Freunde beginnen ein neues Abenteuer in „Jedi: Survivor“ (9 VSY)

Cassian Andor schließt sich der Rebellion an, Ezra Bridger wird Mitglied einer kleinen Rebellen-Crew (5 VSY)

Das verraten wir euch an dieser Stelle selbstverständlich nicht, immerhin sollt ihr das in der Rolle von Cal Kestis selbst erleben. „Star Wars Jedi: Survivor“ ist seit dem 28. April 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

Freut ihr euch schon auf ein neues Abenteuer mit Cal in „Star Wars Jedi: Survivor“?

