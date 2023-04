Diablo 4: Respezialisierungen in früher Phase „im Wesentlichen kostenlos“

Vor Kurzem sprach der Associate Game Director Joseph Piepiora davon, dass die Kosten für eine Respezialisierung in „Diablo 4“ nicht sehr günstig ausfallen sollen. Nun verrieten die Entwickler jedoch, dass das Respeccen während der Kampagne recht „billig“ sein soll.

Eine Respezialisierung in „Diablo 4“, also das erneute Verteilen von Fähigkeiten und Fertigkeitenpunkte, soll nicht ganz günstig ausfallen, wie der Associate Game Director Joseph Piepiora kürzlich verraten hat. Es sei ein wenig teuer, aber nichts, was sich nicht erreichen lassen würde. Der erhöhte Preis wurde gewählt, damit sich die Entscheidungen im Spiel bedeutend anfühlen.

Während eines Roundtable-Interviews erklärte der leitende Klassendesigner Adam Jackson jedoch, dass die Respezialisierung während der Kampagne „billig, bis zu einem gewissen Punkt im Grunde kostenlos“ sein würde.

Spieler müssen sich während der Kampagne keine Sorgen ums Respeccen machen

Die letzten beiden Spiele der „Diablo“-Reihe gingen sehr unterschiedlich mit dem Thema Respezialisierung um. Während es Blizzard bei „Diablo 2“ recht schwer machte, seine Fähigkeiten und Fertigkeitenpunkte neu zu verteilen, fielen bei „Diablo 3“ die Skillbäume gleich ganz weg und erlaubte es den Spielern, ihre Charaktere ohne Kosten und spontan umzugestalten. „Diablo 4“ soll einen Weg einschlagen, der irgendwo zwischen den beiden Spielen liegt.

„Wir müssen den Spagat schaffen, dass die Spieler sich auf eine Fantasie und einen Charakter einlassen und ihre Entscheidungen tatsächlich Gewicht und Bedeutung haben“, so der Klassendesigner Jackson. „Aber wir wollen auch, dass sie sich frei fühlen, ihre Charaktere anzupassen und verschiedene Builds und Fantasien und Spielweisen auszuprobieren.“

Weitere Meldungen zu „Diablo 4“:

Zu Beginn des Spiels, für die Dauer der Kampagne, sei die Anpassung des eigenen Charakters jedoch „sehr, sehr billig, bis zu dem Punkt, dass sie im Grunde kostenlos ist“. Die Kampagne wird die Spieler etwa bis Level 50 von 100 bringen. Der Ansatz von „Diablo 3“, in dem sich der Build der eigenen Klasse völlig frei anpassen lässt, sei für Jackson keine Lösung. „Das hat einige Nachteile: Die Bindung, die du zu deinem Charakter hast, den du aufbaust, und deine eigene Fantasie sind nicht annähernd so stark.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Polygon, Kotaku

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren