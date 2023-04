Horizon Forbidden West Burning Shores: So findet ihr alle Stöberer-Gegenstände – Guide, Tipps

In "Horizon Forbidden West: Burning Shores" könnt ihr euch auf eine kleine Schatzsuche begeben. Hierfür benötigt ihr mehrere Stöberer-Gegenstände und wir helfen euch dabei, alle im PS5-DLC zu finden.

In „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ erlebt Heldin Aloy ein neues, spannendes Abenteuer! Doch auch abseits der neuen Geschichte, die die Brücke zum kommenden dritten Teil der Action-RPG-Reihe schlägt, gibt es einiges zu tun. Unter anderem könnt ihr euch auf die Suche nach verschiedenen Sammelgegenständen begeben. Nachfolgend verraten wir euch in diesem Guide, wie ihr die sieben Stöberer-Gegenstände findet.

Stöberer-Gegenstand Nr. 1

Wir beginnen unsere kleine Rundtour durch die Brennenden Küsten östlich der Hauptinsel, genauer zwischen dieser und der angrenzenden Nachbarinsel. In der Meerenge zwischen beiden Landmassen könnt ihr den Eingang zu einer Höhle entdecken. Springt hier ab und schwimmt danach so lange, bis ihr wieder festen Boden erreicht. Schaut euch danach um und ihr könnt pinke Kristalle an einer Wand entdecken, die ihr zur Explosion bringen müsst.

Anschließend werdet ihr eine im Wasser treibende Kiste entdecken und zieht diese mit Aloys Greifhaken zu euch. Springt nun ins Wasser und schwimmt in Richtung Höhlenausgang. Rechts von diesem befindet sich ein Felsvorsprung, den ihr erklimmen könnt. Sobald ihr oben seid, müsst ihr die Kiste wieder zu euch ziehen. Danach springt erneut ins Wasser und begebt euch zum Gerüst gegenüber. Holt die Kiste nun noch einmal zu euch heran, um auf sie raufzuspringen.

Von hier aus könnt ihr den etwas höher gelegenen gelben Balken erreichen. Klettert diesen entlang, bis ihr eine Hängeleiter heruntertreten könnt. Wenn ihr nun weiter nach oben klettert, findet ihr nicht nur etwas Brimglanz, sondern ebenfalls den ersten Stöberer-Gegenstand.

Stöberer-Gegenstand Nr. 2

Der zweite Stöberer-Gegenstand findet ihr indes ganz im Norden des „Burning Shores“-Gebiets. Doch Achtung, denn in dieser Gegend befindet sich ein Schlängelzahn-Areal! Um den Sammelgegenstand einsacken zu können, müsst ihr also zunächst das starke Maschinenwesen erledigen.

Sobald euch das gelungen ist, schaut euch am Rand des Kampfgebiets etwas um. Dort werdet ihr ein Zelt entdecken und bei diesem auf einem Tisch ist das gesuchte Objekt.

Stöberer-Gegenstand Nr. 3

Vom Schlängelzahn-Areal aus könnt ihr euch nun nach Westen bewegen. Lauft so lange, bis ihr ein Feuer-Kletterkiefer-Areal erreicht. In der Mitte ihres Gebiets könnt ihr den Eingang zu einer alten Mine entdecken. Geht hinein und ihr findet darin neben Ressourcen auch den nächsten Sammelgegenstand.

Stöberer-Gegenstand Nr. 4

Nun machen wir uns wieder auf den Weg zur Insel im Zentrum der „Burning Shores“-Map. Schaut euch ein Stück südwestlich von der Reliktruine etwas um. Dort werdet ihr mehrere höhere Gebäude finden. Bei einem dieser Bauwerke befindet sich ein Gerüst, an dem ihr nach oben klettern könnt. Bahnt euch mit eurem Greifhaken und Aloys Kletterkünsten einen Weg nach oben, bis ihr eine Seilrutsche zum gegenüberliegenden Gebäude erreicht.

Rutscht an dieser herunter und sammelt auf der anderen Seite alles ein, was ihr finden könnt – inklusive des vierten Stöberer-Gegenstands.

Stöberer-Gegenstand Nr. 5

Südlich von der Quen-Siedlung entfernt, auf einer anderen kleinen Insel, geht die Suche im „Horizon Forbidden West“-DLC weiter. An der nordöstlichen Küste des Eilands stehen die Überreste eines alten Gebäudes, auf dessen Dach ihr klettern müsst. Hier müsst ihr nun eine Luke suchen, die ihr mit eurem Greifhaken öffnen könnt.

Sobald diese Luke offen ist, begebt euch in den dahinterliegenden Schacht und geht die Treppe nach unten. An diesem Ort findet ihr den Sammelgegenstand.

Stöberer-Gegenstand Nr. 6

Den vorletzten Stöberer-Gegenstand findet ihr auf der unteren der zwei Inseln im Westen des DLC-Gebiets. Hier befindet sich auch ein freischaltbarer Unterschlupf, unter dem sich das Sammelobjekt befindet. Praktischerweise befindet sich hier auch eine Hängeleiter, die ihr herunterlassen könnt. Danach müsst ihr auf die Plattform unter euch und schaut euch ein bisschen um. Ihr werdet den Zugang zu einer Höhle entdecken, den ihr benutzen müsst.

Benutzt ihn und im Inneren könnt ihr den nächsten Stöberer-Gegenstand auf unserer kleinen Liste finden.

Stöberer-Gegenstand Nr. 7

Das siebte und somit letzte Sammelobjekt findet ihr ganz im Westen der Spielwelt der „Horizon Forbidden West“-Erweiterung. Genauer befindet sich der Gegenstand in einem verriegelten Raum, den ihr zunächst nicht öffnen könnt. Nutzt Aloys Fokus, um das Item zu finden. Der Grund, warum alle Türen und anderen elektronischen Objekte gesperrt sind, ist ein heftiger Sturm, der über dem kleinen Eiland tobt. Um diesen zu beseitigen, müsst ihr einen Sturmvogel erledigen.

Sobald ihr das mächtige Maschinenwesen besiegt habt, könnt ihr gemütlich in das kleine Gebäude reinspazieren und euch den Stöberer-Gegenstand schnappen. Jetzt habt ihr diese Questreihe schon beinahe abgeschlossen, es fehlt nur noch ein letzter Schritt oder eher: Eine kleine Schatzsuche.

Der Schatz der Stöberer

Um den Schatz der Stöberer zu finden, reist zum Lagerfeuer bei der Brutstätte Theta im Nordosten der Map. Von der Brutstätte aus, solltet ihr euch nach Norden beziehungsweise leicht nach Nordwesten begeben. Folgt dem Strandverlauf, bis ihr etwas Treibholz im Sand sehen könnt. Zwei Stücke formen zufällig ein X und darunter ist, wie wir aus zahlreichen Piratengeschichten wissen, bekanntlich immer ein Schatz versteckt.

Interagiert mit dem Holz-X und öffnet anschließend die Truhe, um den Schatz der Stöberer zu erbeuten. Damit erhaltet ihr ebenfalls eine gleichnamige Trophäe. Nun ist unsere kleine Odyssey auch schon beendet. Falls ihr ebenfalls Hilfe bei der Suche nach anderen Sammelgegenständen in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Action-RPG.

Wie hat euch die Suche nach den Stöberer-Gegenständen in „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ gefallen?

