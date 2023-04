Star Wars Jedi Survivor: Entwickler haben Lösung für Arachnophobiker

Kill it with fire!

In dem 2019 erschienenen „Star Wars Jedi: Fallen Order“ hatten Spieler mit einer Angst vor Spinnen den größten Teil des Spiels gut lachen. Als unser heldenhafter Protagonist Cal Kestis jedoch auf der Wookiee-Heimatwelt Kashyyyk landete, war es mit dem Spaß schnell vorbei.

Denn die spinnenartigen Wyyyschokk lauerten den Spielern an jeder Ecke auf und sprangen gerne zu den ungünstigsten Zeitpunkten ins Bild. Von dem riesigen Albino-Wyyyshok wollen wir gar nicht erst anfangen. Zum Glück haben die Entwickler von Respawn Entertainment in dem neuen „Star Wars Jedi: Survivor“ eine Lösung für alle Spinnen-Geplagten.

Auf Knopfdruck keine Spinnen-Sorgen mehr

Kurz vor dem Release von „Star Wars Jedi: Survivor“ hatten die Entwickler bereits auf die neuen Zugänglichkeitsoptionen des Titels hingewiesen. So sollen die Nutzer das neue Abenteuer von Cal Kestis und seinem treuen Droiden BD-1 noch mehr auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden können. Es lassen sich etwa die Tastenbelegung der Steuerung neu zuordnen, das HUD anpassen oder das Sichtfeld vergrößern oder verkleinern.

Zum Leidwesen vieler Arachnophobiker werden sie in „Star Wars Jedi: Survivor“ auch wieder auf die verhassten achtbeinigen Monster treffen. Dieses Mal haben die Entwickler jedoch eine praktische Lösung parat. Auf Knopfdruck sollen sich die spinnenartigen Viecher mit der Arachnophobie-Option in den Einstellungen einfach ausblenden lassen. Solche Features lassen sich mittlerweile in immer mehr Spielen finden, sehr zur Freude der Nutzer, die Spinnen lieber auch nicht in der virtuellen Welt begegnen möchten.

„Star Wars Jedi: Survivor“ macht derzeit besonders wegen seiner schlechten Performance auf allen Plattformen von sich reden. Im Gegensatz zu der PC-Version läuft das Spiel auf den Konsolen stabiler, hat aber auch dort mit Problemen zu kämpfen. Aktuelle Analysen empfehlen daher den Qualitätsmodus einzuschalten, der zumindest stabile 30 Bilder pro Sekunde ermöglichen soll.

