Star Wars Jedi Survivor: Was ist die Hohe Republik?

Achtung, es folgen leichte Spoiler: Jedi-Ritter Cal Kestis steht in „Star Wars Jedi: Survivor“ ein neues Abenteuer bevor. Einmal mehr müssen sich unser junger Protagonist und seine Freunde mit dem Galaktischen Imperium messen und sogar einer neuen Gefahr entgegenstellen. Welche das ist, verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht, doch was wir euch sagen können, ist, dass die neue Geschichte Verbindungen zur Hohen Republik hat.

Was es damit auf sich hat, worum es geht und was ihr darüber wissen solltet, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen. In den bisher veröffentlichten Trailern wurde eine solche Verbindung bereits angedeutet, doch keine Angst, wie genau all das mit Cals neuester Reise zusammenhängt, werden wir euch nicht spoilern.

Was ist Star Wars: Die Hohe Republik?

Bevor wir auf die Story hinter „The High Republic“ beziehungsweise „Die Hohe Republik“ eingehen, zunächst ein paar Worte dazu, was dieses Projekt eigentlich ist. Ursprünglich kündigte Lucasfilm dieses Vorhaben als „Project Luminous“ an, ehe im Februar 2020 die offizielle Enthüllung folgte. Hiermit wagten Disney und Lucasfilm den Sprung in einen neuen Abschnitt der „Star Wars“-Timeline, der zunächst nicht in Filmen und Serien ergründet werden sollte.

Bei „Der Hohen Republik“ handelt es sich um ein Literatur-Projekt, das aus verschiedenen Romanen, Comics und Manga besteht. Die unterschiedlichen Geschichten richten sich dabei an verschiedene Altersgruppen: Es gibt Ableger, die sich primär an ein jüngeres Publikum richten, während andere eher auf eine ältere Leserschaft ausgelegt sind. Unterteilt ist das Großprojekt in unterschiedliche Phasen, die wiederum in Wellen aufgeteilt werden können.

Phase I trägt den Titel „Light of the Jedi“ und markiert somit natürlich den Startschuss der Hohen Republik-Ära. Die Ableger dieses Abschnitts des Projekts erschienen zwischen Anfangs 2021 und Anfang 2022. Aktuell befinden wir uns in Phase II („Quest of the Jedi“), der Phase III („Trials of the Jedi“) folgen wird. Obwohl es mehrere Unterreihen innerhalb dieses Konstrukts gibt, sind sie alle Teil einer einzigen großen, zusammenhängenden Geschichte.

Da sich die Titel dieses Projekts zunächst nicht mit Filmen oder Serien überschneiden sollen, ist es zudem ein guter Einstiegspunkt für Neulinge der Franchise. Kleinere Crossover gab es allerdings schon, in einer Comicreihe setzte sich Luke Skywalker etwa mit der Hohen Republik auseinander. Das Ende dieser Ära werden wir zudem in der kommenden Serie „Star Wars: The Acolyte“ erleben. Doch zunächst erfahren wir ein bisschen darüber in „Jedi: Survivor“.

Hierzulande veröffentlicht der Panini-Verlag sowohl die Romane als auch die Comics sowie Manga zur „The High Republic“-Ära.

Worum geht es in Star Wars: Die Hohe Republik?

Nun kommen wir endlich zur Story: Die Ära der Hohen Republik erstreckt sich von circa 500 vor der Schlacht von Yavin IV (VSY) bis ungefähr 100 VSY. Wir bewegen uns zeitlich somit mehrere Jahrzehnte oder teilweise einige Jahrhunderte vor den Ereignissen in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“. Während dieser Zeit waren die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht und die Republik genoss eine lange Phase des Friedens.

Die Jedi sind somit während dieser Ära noch das, was sie zur Zeit der Prequel-Trilogie eigentlich sein sollten: Mehr Hüter des Friedens sowie Diplomaten und weniger Soldaten. Von der Korruption, die letztendlich sowohl der Galaktischen Republik zum Verhängnis werden und auch den Jedi-Orden beeinflussen sollte, sind wir also noch entfernt. Da die Sith sich zudem seit langer Zeit verstecken, werden die Jedi zusehends von ihrer Macht geblendet.

Doch nur weil die Sith keine sonderlich prominente Rolle in den „Die Hohe Republik“-Geschichten einnehmen, bedeutet das nicht, dass die Jedi nichts zu tun hätten. Einmal sind sie gewissermaßen als Texas Rangers in den Gebieten im Outer Rim unterwegs, um die Grenzen der Republik zu sichern. Dort werden sie mit verschiedenen Gefahren konfrontiert, unter anderem Kopfgeldjägern und Schmugglern. Doch vor allem die Nihil bereiten den Jedi sorgen.

Hierbei handelt es sich um eine Gruppe Plünderer, die vor allem in den Gebieten am Äußeren Rand aktiv waren. Im Laufe der Zeit kämpften ihre Mitglieder, die verschiedenen Spezies angehörten, mehrfach gegen die Jedi. Doch es gab noch weitere Bedrohungen für den Frieden in der Galaxis, beispielsweise die Drengir, Pflanzen-ähnliche Aliens, die einen kollektiven Verstand teilten und mit ihrer überwältigenden Finsternis selbst Jedi korrumpieren und töten konnten.

Ein Schlüsselereignis fand schließlich im Jahr 232 VSY statt. Damals kam es zur Großen Katastrophe, oder auch dem Großen Hyperraum Desaster. Eine zentrale Rolle hierbei spielte das Raumschiff Legacy Run, das bei einem Konflikt mit den Nihil zerstört wurde. Die Trümmerteile verbreiteten sich anschließend über mehrere Systeme, rissen andere Schiffe aus dem Hyperraum und zerstörten sogar ganze Monde und Planeten.

Wie die Ereignisse der Hohen Republik-Ära mit Cal Kestis‘ neuestem Abenteuer zusammenhängen, könnt ihr seit dem 28. April 2023 selbst herausfinden. „Star Wars Jedi: Survivor“ ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

Habt ihr schon Geschichten aus der Hohen Republik-Ära gelesen und freut ihr euch auf „Star Wars Jedi: Survivor“?

