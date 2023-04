PS4 & PS5: Die Neuerscheinungen der Woche

Kommende Woche finden mal wieder ein paar frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele ihren Weg in den deutschen Handel. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, verraten wir euch wie gewohnt in unserer kleinen Übersicht.

Nachdem letzte Woche ganze 22 (!) neue Games ihren Weg auf PS4 und PS5 fanden, geht es in den kommenden Tagen wieder deutlich gemächlicher zu. Genauer dürft ihr euch nächste Woche auf fünf neue Titel freuen, die im hiesigen Handel erscheinen werden. Um welche Spiele es sich dabei handelt, das verraten wir euch wie immer in den nachfolgenden Zeilen.

Age of Wonders 4 (PS5)

Release: 2. Mai 2023

Nach langer Zeit sind mächtige Zauberer-Könige in die Welten zurückgekehrt und wollen fortan als Götter über die darin lebenden Sterblichen herrschen. Eure Aufgabe ist es nun, die Bücher der Magie in euren Besitz zu bringen und eure Zivilisation weiterzuentwickeln, um euch auf einen gewaltigen Krieg vorzubereiten.

Die Verantwortlichen versprechen mit „Age of Wonders 4“ ein taktisch anspruchsvolles Erlebnis, das vor allem von euren Entscheidungen und deren Konsequenzen leben soll. In klassischen rundenbasierten Schlachten stellt ihr eure Fähigkeiten auf die Probe und jeder Kampf soll eine einzigartige Erfahrung darstellen. Hinsichtlich der Freiheiten und anpassbaren Möglichkeiten soll das strategische Rollenspiel das bisher umfangreichste der Reihe sein.

KAKU: Ancient Seal (PS4, PS5)

Release: 4. Mai 2023

In der Rolle von Kaku stürzt ihr euch in ein großes Abenteuer, um das Gleichgewicht im Land wiederherzustellen. Damit eure Spielfigur ihr Schicksal erfüllen kann, müsst ihr, gemeinsam mit eurem treuen Hausschwein, die vier Elementarregionen der Spielwelt durchqueren. Werdet ihr die vor dem Zusammenbruch stehende Welt retten und ihre schwindende Lebenskraft tatsächlich wieder erneuern können?

Das Action-RPG „KAKU: Ancient Seal“ entführt euch in eine halboffene Fantasywelt, die in vier große Areale unterteilt ist. Die vier Elemente bilden dabei die Säulen der Spielwelt und sollen für abwechslungsreiche Regionen sorgen. Spielerisch erwartet euch ein Mix aus Erkundung, Kämpfen und einigen Rätseln. Dank verschiedener Waffen, Ausrüstungsgegenstände sowie Fähigkeiten könnt ihr den jungen Kaku nach und nach an euren eigenen Spielstil anpassen.

Death or Treat (PS5)

Release: 5. Mai 2023

Im Laufe der Jahre ist der Geist von Halloween zusehends verloren gegangen, weshalb der GhostMart kurz vor seinem endgültigen Aus steht. Doch Schaurig, der Besitzer, will dieses Ereignis irgendwie noch abwenden, weshalb er es sich zum Ziel setzt, das Unternehmen FaceBoo! auszuschalten, um Halloween zu retten.

Mit „Death or Treat“ erwartet euch ein klassisches 2D-Action-Roguelite und Hack & Slash, das euch mit seiner handgezeichneten Grafik in seinen Bann ziehen möchte. Erkundet unterschiedliche Welten und stellt euch zahlreichen Gegnern entgegen. Damit ihr diese fachgerecht zerlegen könnt, dürft ihr verschiedene Waffen und Fähigkeiten einsetzen, was sowohl für spielerische Abwechslung als auch Freiheit sorgen soll.

Demon Skin (PS4, PS5)

Release: 5. Mai 2023

Steht euch der Sinn eher nach einer düsteren Spielerfahrung, könnte „Demon Skin“ einen Blick lohnen. Hierin bedroht die Dunkelheit die Welt und nur der Orden der Wanderer kann dieser Bedrohung noch Einhalt gebieten. Die Mitglieder dieser Gruppe besitzen göttliche Kräfte, doch einer von ihnen wird beim Versuch, ein Ritual zu stoppen, in einen Dämon verwandelt. Nun will er sein früheres Selbst zurückerlangen und muss dafür gegen die finsteren Horden antreten.

Das Entwicklerteam möchte in seinem Action-RPG vor allem mit einem ausgeklügelten Kampfsystem überzeugen, das es eurem Charakter erlaubt, verschiedene Kampfhaltungen einzunehmen und verheerende Finishing-Moves zu entfesseln. Im Laufe eures Abenteuers erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 30 Waffen, von denen euch jede gegen eine spezielle Gegnerart einen Vorteil gewähren soll. Zudem warten in der Spielwelt allerlei Geheimnisse auf euch.

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

REQUISITION VR: Home Alone (4. Mai 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu PS4 & PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren