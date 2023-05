Activision Blizzard: UK blockt die Übernahme – Diese Entscheidungen stehen als nächstes an

In der vergangenen Woche entschieden sich die Regulierungsbehörden in Großbritannien dazu, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren. Wie geht es in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

In der vergangenen Woche sahen sich die Verantwortlichen von Microsoft bei ihrem Vorhaben, die „Call of Duty“- und „Diablo“-Macher von Activision Blizzard zu übernehmen, mit dem ersten großen Rückschlag konfrontiert. So entschlossen sich die Wettbewerbshüter der britischen CMA dazu, den 68,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal zu blockieren.

Vor allem Microsofts starke Position auf dem Cloud-Markt, die mit der Übernahme von Activision Blizzard weiter ausgebaut werden könnte, war der Competition and Markets Authority ein Dorn im Auge. Nur einen Tag nach der Entscheidung der CMA gaben die Regulierungsbehörden in der Ukraine bekannt, der Übernahme zuzustimmen.

Eine Ankündigung, die für den Deal allerdings eher nebensächlich ist, da es laut dem Abkommen zwischen Microsoft und Activision Blizzard in erster Linie auf die Entscheidungen der CMA, der US-amerikanischen Federal Trace Commission (kurz: FTC) und der Europäischen Kommission ankommt. Nur wenn diese drei Regulierungsbehörden der Übernahme zustimmen, kann der Deal vollzogen werden.

Die wichtigsten Termine in der Übersicht

Doch wie geht es mit der größten Übernahme der Videospielgeschichte weiter? Spannend wird hier vor allem der Monat Mai, da zum einen der finale Bericht der Europäischen Kommission ansteht, die sich aufgrund weiterer Zugeständnisse seitens Microsoft dazu entschloss, ihre Entscheidung um ein paar Wochen zu verschieben. Unbestätigten Berichten von Reuters zufolge können wir davon ausgehen, dass die EU dem Deal zustimmt.

Mit den Regulierungsbehörden in China, Südkorea und Südafrika werden im Mai weitere Wettbewerbshüter ihre finalen Berichte zur Übernahme veröffentlichen und bekannt geben, ob und in welcher Form dem Deal zugestimmt wird. Darüber hinaus haben Microsoft und Activision Blizzard in diesem Monat die Möglichkeit, Einspruch gegen die Entscheidung der britischen CMA einzulegen. Ein rechtlicher Schritt, von dem beide Parteien Gebrauch machen werden.

Sollte der Fall neu aufgerollt werden, ist hier erst Anfang 2024 mit einem Ergebnis zu rechnen. Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Termine der nächsten Monate.

Der weitere Fahrplan der Activision Blizzard-Übernahme

12. Mai 2023: US-Gerichte verhandeln über eine Klage von Spielerinnen und Spielern, die befürchten, dass die Übernahme dem freien Wettbewerb „unmittelbaren irreparablen Schaden zufügen würde“.

von Spielerinnen und Spielern, die befürchten, dass die Übernahme dem freien Wettbewerb „unmittelbaren irreparablen Schaden zufügen würde“. 22. Mai 2023: Vorläufige Frist für eine Entscheidung der Europäischen Kommission.

Mai 2023: Entscheidung der SAMR in China.

Mai 2023: Entscheidung der Korea Fair Trade Commission (Südkorea).

Mai 2023: Endgültige Entscheidung des Wettbewerbsgerichts in Südafrika.

Ende Mai 2023: Einspruchsfrist beim Competition Appeal Tribunal (CAT) in Großbritannien.

9. Juni 2023: Entscheidung der Wettbewerbshüter in Neuseeland.

18. Juli 2023: Ende der zweiten Verlängerung und letztes vertragliches Abschlussdatum zur Übernahme. Wenn Microsoft den Deal bis zu diesem Datum kündigt, wird eine Entschädigungszahlung in Höhe von drei Milliarden US-Dollar fällig. Gleichzeitig ist es möglich, die geplante Frist der Übernahme zu verlängern.

2. August 2023: Beginn der internen FTC-Untersuchung.

Anfang 2024: Entscheidung des FTC-Verwaltungsgerichts.

Anfang 2024: Entscheidung der CAT (falls Berufung eingelegt wurde).

Alles darüber hinaus: Unbekannt.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung und die Entscheidungen der Regulierungsbehörden natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: Reddit

