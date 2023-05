PS5: Bundle mit Resident Evil 4 nochmals reduziert

Spieler, die an der PS5 interessiert sind, profitieren von einem besonderen Deal. Die Konsole ist samt "Resident Evil 4" für 555 Euro zu haben, was gegenüber den vorherigen Deals einem weiteren Preisvorteil gleichkommt.

Die PS5 ist dank der neusten Verfügbarkeit auf dem Durchmarsch und Sony hat für das laufende Geschäftsjahr große Pläne. 25 Millionen Exemplare der PS5 sollen in den zwölf Monaten ausgeliefert werden.

Während eine offizielle Preissenkung die Verkäufe noch einmal beflügeln könnte, aber bisher nicht angekündigt wurde, lassen sich bei Händlern mittlerweile recht zugkräftige Preisnachlässe entdecken. Das gilt beispielsweise für ein PS5-Bundle, das ein Exemplar von „Resident Evil 4 Remake“ mit sich bringt.

Mit 555 Euro seid ihr dabei

Ohne Preisnachlass würde das Bundle 619,99 Euro kosten. Doch dank der Preisreduzierung bei Media Markt erhalten Kunden das Paket schon für 555 Euro.

Zum Angebot bei Media Markt*:

Zum Vergleich: Die PS5 ohne Spiel kostet regulär 549,99 Euro. Für „Resident Evil 4 Remake“ werden bei vielen Händlern weiterhin um die 70 Euro fällig.

Laut Media Markt ist das PS5-Bundle für den genannten Preis online verfügbar und eine Lieferung kann bereits in dieser Woche erfolgen, sofern die Bestellung zügig abgeschlossen wird.

Ebenfalls ist es möglich, die Bestellung bei Media Markt in 18 Raten zu je 33,19 Euro zu bezahlen, was den Preisvorteil allerdings zunichte machen würde. Denn satte 9,9 Prozent Zinsen werden verlangt.

Das Remake von „Resident Evil 4“ kam erst im März dieses Jahres in den Handel und konnte mit einem Metascore von 93 beeindrucken. Der Survival-Horror-Third-Person-Shooter folgt dem ehemaligen S.T.A.R.S.-Mitglied Leon S. Kennedy, der auf einer Mission nach Europa geschickt wird, um die Präsidententochter Ashley Graham zu retten, die von einer geheimnisvollen Kultgruppe entführt wurde.

Das könnt euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Was die PS5 anbelangt, so wurde kürzlich eine neue Auslieferungszahl angekündigt. Die Konsole kommt mittlerweile auf 38,4 Millionen ausgelieferte Exemplare. Weitere Zahlen aus dem neusten Geschäftsbericht, darunter Angaben zu den aktiven PSN-Usern und PlayStation Plus-Mitgliedern, halten wir in dieser Meldung parat.

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren