Chrono Odyssey: Offizieller Gameplay Trailer zum MMORPG veröffentlicht

Bereits vor etwas mehr als zwei Jahren kündigte das südkoreanische Entwicklerstudio NPIXEL mit „Chrono Odyssey“ sein kommendes MMORG an, das unter anderem auch für die Konsolen erscheinen sollte. Nachdem es anschließend wieder etwas ruhiger um den Titel wurde, enthüllten die Verantwortlichen nun erste Details zum Spiel. Passend dazu veröffentlichten die Macher einen offiziellen Gameplay Trailer, den ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Des Weiteren äußerte sich auf dem PlayStation Blog Samuel Seo, der Producer des Spiels, und verriet ein paar Infos zu den Charakterklassen und dem Kampfsystem.

Unreal Engine 5 sorgt für beeindruckende Grafik

Seo betont, dass er sowie sein Team in MMORPGs gewissermaßen „Tore in eine Welt voller unvergesslicher Ereignisse, die durch gemeinsame Abenteuer und Herausforderungen entstehen“, sehen würden. Ein Element, das „Chrono Odyssey“ dabei von anderen Genre-Vertretern abheben soll, ist zudem die „unvergleichliche Grafik“ des Games, die mithilfe der Unreal Engine 5 entstehen und die freibegehbare Spielwelt zum Leben erwecken wird.

Im kommenden Massively Multiplayer Online Role-Playing Game verschlägt es Spieler und Spielerinnen in die Welt Setera, die ein Gefühl des „stetigen Wandels“ vermitteln und mit ihrer „beeindruckenden Landschaft“ sowie einer „lebendigen Umgebung“ bestechen soll. Darüber hinaus verspricht Seo, dass sich die Spielwelt im Laufe der Zeit mit den unterschiedlichen Jahreszeiten verändern soll und das auf eine „realistische Weise“.

Welchen feindlichen Mächten ihr in dieser freibegehbaren Welt begegnen werdet, verrät ein Artikel von Gematsu. Einmal werden die Guardians erwähnt, eine Gruppe, die über alles in Setera wacht und die nicht von diesem Ort stammen. Die nahezu unsterblichen Mitglieder der Void streben derweil nach der vollständigen Vernichtung der Welt und ihr seid die letzte Hoffnung, um diese mächtigen Feinde noch aufhalten zu können.

Die Broken sind indes weder tot noch lebendig, seit sie von den Void verdorben wurden. Zudem gibt es noch die Outcasts, die wegen Konflikten zwischen anderen Gruppen verstoßen worden sind und sich deshalb zusammenschlossen. Sie sollen eine besondere Bedrohung darstellen, da sie nicht so vorgehen wie andere Gegner im MMORPG. Zuletzt werden die World Movers genannt, die nach der Zerstörung ihrer Welt in Setera gestrandet sind. Sie verfolgen zwar ein gemeinsames Ziel, sind jedoch in verschiedene Fraktionen gespalten.

Bei Konfrontationen mit Monstern und anderen Gegnern wird „Chrono Odyssey“ übrigens auf ein Echtzeit-Kampfsystem setzen. Es wird möglich sein, in Echtzeit zwischen verschiedenen Waffen zu wechseln, während neben der Offensive gleichzeitig ebenfalls auf die Verteidigung und Ausweichmanöver geachtet werden muss. Die Angriffsmuster der Feinde sollen übrigens vielfältig sein, weshalb Spieler immer auf das „Unerwartete“ gefasst sein sollten.

Zur Auswahl stehen im MMORPG übrigens sechs unterschiedliche Charakterklassen (Assassine, Berserker, Magier, Paladin, Schwertkämpfer, Waldläufer), wobei die eigene Spielfigur dank vielfältiger Anpassungsmöglichkeiten auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden kann.

Die Macht über die Zeit

Außerdem spielt natürlich auch die Zeit eine wichtige Rolle im Spiel, wie das Wort „Chrono“ bereits andeutet. Genauer sei, wie Samuel Seo ausführt, der Chronotektor der Schlüssel, um die wahre Macht eures Charakters und das Potential eurer Reise entfesseln zu können. Dieser Gegenstand spielt nicht nur eine wichtige Rolle in der Story des Titels, sondern ebenfalls beim Kampfsystem und dem Charakterfortschritt.

Doch was genau macht der Chronotektor? Die Macht dieses uralten Artefakts erlaubt es euch, „Raum und Zeit zu manipulieren“. Genauer könnt ihr „die Zeit anhalten, Ereignisse rückgängig machen, andere Zeitlinien erkunden und scheinbar unüberwindliche Herausforderungen meistern“.

Abschließend geht Samuel Seo noch auf das Teamwork ein, das genretypisch auch in „Chrono Odyssey“ eine wichtige Rolle spielen soll. Insbesondere Teamwork und Strategie seien unerlässlich, um sich in Setera behaupten zu können, sei es in Kämpfen gegen gefährliche Bestien, andere Fraktionen oder mächtige Bossgegner.

„Chrono Odyssey“ befindet sich gegenwärtig für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Die ursprünglich angekündigten Versionen für iOS und Android scheinen hingegen eingestellt worden zu sein. Ein Veröffentlichungszeitraum ist noch unbekannt.

