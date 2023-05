Diablo 4: Weiterer Entwickler-Stream angekündigt – Der Termin & Details zu den Inhalten

Wie bereits im vergangenen Monat bekannt gegeben wurde, erhalten die Spielerinnen und Spieler vor dem Release von „Diablo 4“ eine weitere Möglichkeit, das Action-Rollenspiel anzuspielen.

Die Rede ist vom Server-Slam, der vom 12. bis zum 14. Mai 2023 stattfindet und die Leistungsfähigkeit der Server auf eine ernsthafte Probe stellen soll. Ergänzend zur Ankündigung des Netzwerk-Tests wiesen die Entwickler von Blizzard Entertainment darauf hin, dass vor dem Launch von „Diablo 4“ ein weiterer Livestream abgehalten wird.

Dieser startet am kommenden Mittwoch, den 10. Mai 2023 um 20 Uhr unserer Zeit und kann sowohl über Twitch als auch YouTube mitverfolgt werden.

Über diese Themen wird gesprochen

Neben Rod Fergusson, dem General-Manager hinter der „Diablo“-Marke, kommen in dem neuen Livestream Associate-Game-Firector Joseph Piepiora und Product-Management Director Kegan Clark zu Wort. Bezüglich der Themen, die im Rahmen des Livestreams behandelt werden sollen, hieß es in der offiziellen Ankündigung, dass wir uns auf frische Details zu den Seasons, den kosmetischen Inhalten beziehungsweise Belohnungen und der Funktionsweise der Battle-Pässe freuen dürfen.

Die Battle-Pässe werden quartalsweise veröffentlicht und laut Entwicklerangaben sowohl in einer kostenlosen als auch einer kostenpflichtigen Version mit exklusiven Belohnungen zur Verfügung gestellt. Laut Blizzard Entertainment werden wir etwa 80 Stunden benötigen, um alle Inhalte und Belohnungen eines Battle-Pass freizuschalten.

Da pro Jahr insgesamt vier Battle-Pässe angeboten werden, können Perfektionisten, die wirklich alles freischalten möchten, zusätzliche 320 Stunden Spielzeit pro Jahr einplanen. Allerdings wird sich die langfristige Unterstützung des Endgames nicht nur auf Seasons und Battle-Pässe beschränken. Auch neue Story-Inhalte sind demnach geplant. Konkrete Details zu diesen nannte Blizzard Entertainment bisher allerdings nicht.

„Diablo 4“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am 6. Juni 2023 erscheinen. Auf allen Plattformen unterstützt das Action-Rollenspiel sowohl einen plattformübergreifenden Multiplayer als auch die Cross-Progression.

Quelle: Blizzard Entertainment

