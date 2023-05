Hogwarts Legacy: Sequel bereits sicher? Avalanche heuert für neues Projekt an

Aller Kontroversen um die „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling zum Trotz entwickelte sich das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ innerhalb kürzester Zeit zu einem der bisher erfolgreichsten Titel des Videospieljahres 2023.

Innerhalb weniger Wochen fand „Hogwarts Legacy“ mehr als zwölf Millionen Käufer, was natürlich schnell die Frage nach einem möglichen Nachfolger aufkommen ließ. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte sich ein Sequel bereits in der Planungsphase befinden.

Als vermeintlich entscheidender Hinweis wird eine aktuelle Stellenausschreibung der „Hogwarts Legacy“-Macher von Avalanche Software herangezogen, mit der sich das Studio auf die nach neuem Personal begibt.

In der Stellenausschreibung für einen Software-Engineer werden nicht nur die Arbeiten an einem neuen Triple-A-Projekt bestätigt. Da in der Jobanzeige die Entwicklung von Avalanche Softwares „Hogwarts Legacy“ explizit hervorgehoben wird, wird spekuliert, dass sich hinter dem neuen Projekt in der Tat ein Nachfolger verstecken könnte.

DLCs zum ersten Teil geplant?

„Avalanche Software, ein Geschäftsbereich von Warner Bros Games Inc., sucht einen Software Engineer für unser talentiertes Team, das an einem unangekündigten AAA-Konsolentitel arbeitet. Als Mitglied des Ingenieurteams unseres Studios arbeitest du mit Designern, Künstlern und anderen Ingenieuren zusammen, um immersive Spielerlebnisse mit branchenführender Grafik zu entwickeln“, heißt es in der Stellenausschreibung weiter.

Ob die Jobanzeige in der Tat die Arbeiten an einem Nachfolger bestätigt, ist aktuell noch unklar. Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob „Hogwarts Legacy“ mit DLCs oder Download-Erweiterungen unterstützt werden könnte. Zuletzt wurde angedeutet, dass entsprechende Ankündigungen folgen könnten, sobald der erfolgreiche Titel auf allen geplanten Plattformen erhältlich ist.

Weitere Meldungen Meldungen zum Thema:

Während die Ableger für den PC sowie die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S bereits im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurden, sind die PlayStation 4 und die Xbox One nach mehreren Verschiebungen am morgigen Freitag, den 5. Mai 2023 an der Reihe.

Den Schlusspunkt setzt die Umsetzung für Nintendos Switch, die am 25. Juli 2023 veröffentlicht wird.

Quelle: Game Rant

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren