Sword Art Online Progressive: Crunchyroll und Sony bringen Anime-Filme ins Kino

In den kommenden zwei Monaten dürfen sich Anime-Fans auf zwei echte Kracher freuen, denn Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment Deutschland bringen gemeinsam die beiden Filme der „Sword Art Online: Progressive“-Reihe in unsere Kinos. Damit wird die Anime Night-Filmreihe, die im Mai eine kleine Pause einlegt, mit zwei waschechten Highlights fortgesetzt. Der Vorverkauf für die beiden Anime-Blockbuster beginnt übrigens schon sehr bald!

Eine bekannte Geschichte aus einer neuen Perspektive

Bei den erwähnten Anime-Filmen handelt es sich um „Sword Art Online the Movie: Progressive – Aria of a Starless Night“ und „Sword Art Online the Movie: Progressive – Scherzo of Deep Night“. Erstgenanntes Werk startet am 27. Juni 2023 in teilnehmenden Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz, während der zweite Film einen Monat später, am 25. Juli 2023, anlaufen wird.

Die zwei Abendfüller basieren auf der Light Novel-Serie „Sword Art Online: Progressive“ von Autor Reki Kawahara, der auch die Hauptreihe erschuf. In insgesamt acht Bänden wird darin die bekannte Geschichte des Aincrad-Arcs, also des ersten großen Handlungsstrang der Hitserie, erneut erzählt. Diesmal jedoch primär aus der Perspektive von Kiritos Freundin Asuna. Darüber hinaus schließt der Macher hiermit mehrere inhaltliche Lücken der Hauptgeschichte.

Beide „Sword Art Online: Progressive“-Kinofilme entstanden, wie bereits die vorherigen Anime-Projekte zur beliebten Franchise, im Studio A-1 Pictures („Lycoris Recoil“). Regie übernahm bei den zwei Filmen Ayako Kōno („NieR: Automata Ver1.1a“) nach Drehbüchern von Yukito Kizawa („Bakemonogatari“). Kento Toya („Bluelock“) zeichnete indes für das Charakterdesign verantwortlich, während Yuki Kajiura („Demon Slayer“) die Musik beisteuerte. Zusammen spielten beide Filme an den weltweiten Kinokassen bisher insgesamt circa 23,1 Millionen US-Dollar ein.

Doch nicht nur im Kino sorgen Kirito und Asuna bald wieder für Furore, denn mit „Sword Art Online: Last Recollection“ befindet sich gegenwärtig auch ein neues Spiel zur Hit-Franchise in Entwicklung, das 2023 erscheinen soll. Dieses wird den War of Underworld-Arc, den zweiten Teil der 3. Staffel der Anime-Serie, neu erzählen. Wann genau der Titel für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) veröffentlicht wird, ist noch unklar.

„Sword Art Online the Movie: Progressive – Aria of a Starless Night“ und „Sword Art Online the Movie: Progressive – Scherzo of Deep Night“ starten am 27. Juni 2023 respektive am 25. Juli 2023 in teilnehmenden Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Ticketvorverkauf beginnt bereits am 12. Mai 2023. Ob beide Filme im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln und/oder mit deutscher Synchronisation laufen werden, ist aktuell noch unbekannt.

