Destiny 2: Bungie erhöht Preis für Season Pass

In vielen Bereichen klettern die Preise seit einiger Zeit unnachgiebig in die Höhe. Und auch Spieler von „Destiny 2“ müssen sich auf eine Preiserhöhung einstellen, sofern sie die Season-Pass-Inhalte genießen möchten.

Mit der nächsten Saison namens „Season of the Deep“, die am 23. Mai an den Start gehen wird, soll der Season Pass preislich von 1.000 auf 1.200 Silber ansteigen. Zusammen mit dem Ranks-Bundle sind es 2.200 statt wie bisher 2.000 Silber.

Die neuen Preise in der Übersicht:

Season Pass: 1.000 Silber auf 1.200 Silber

Season Pass + 10 Ranks Bundle: 2.000 Silber auf 2.200 Silber

Die neue Preisgestaltung für den Season Pass von „Lightfall“ richtet sich laut Bungie an alle, die „ihre Belohnungen mit jeder neuen Season maximieren möchten“. Zugleich hat der Entwickler die Absicht, neue Ansätze für Inhalte nach dem Launch von „The Final Shape“ zu evaluieren.

Der Haken an der neuen Preisgestaltung: Die erwerbbaren Silber-Pakete sind recht starr strukturiert und beginnen bei 500 Silber, die zum Preis von 4,99 Euro erworben werden können. Die nächste Stufe liegt bei 1.000 Silber und kostet zusammen mit 100 Silber Bonus ganze 9,99 Euro, sodass es im PlayStation Store nicht möglich ist, exakt auf die 1.200 Silber zu kommen, die der Season Pass fortan kostet – es sei denn, die Silber-Pakete werden noch angepasst.

Die Silber-Pakete in der Übersicht:

Warum wird die Preiserhöhung vorgenommen?

Warum man sich dazu entschloss, an der Preisschraube zu drehen, wurde nur rudimentär erklärt. „Da unsere Teams weiterhin in die Entwicklung fesselnder saisonaler Erlebnisse für das Jahr von Lightfall investieren, möchten wir euch auf eine kleine Preiserhöhung für den eigenständigen Season Pass hinweisen, die mit Season of the Deep beginnt“, so Bungie.

Immerhin: Die Preise für die Standard Edition von „Lightfall“, die zum Zeitpunkt des Kaufs Zugang zur aktuellen Live-Saison beinhaltet, und für die „Lightfall + Annual Pass-Edition“ mit Zugang zu den Saisons 20-23 bleiben unverändert.

Das könnte euch ebenfalls zu Destiny 2 interessieren:

„Destiny 2“ gehört mittlerweile mehr oder weniger zum Inventar von Sony, da der PS5-Hersteller den Entwickler für satte 3,6 Milliarden Dollar übernahm. Allerdings soll das Unternehmen weitgehend eigenständig agieren können.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren