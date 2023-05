Fallout TV-Serie: Schnappschüsse vom Set zeigen einen Ghoul und den Pip-Boy

Bereits im Sommer 2020 kündigten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks, der Amazon Studios und Kilter Films an, dass an einer TV-Serie zur postapokalyptischen Rollenspielserie „Fallout“ gearbeitet wird.

Nachdem aus der geplanten Veröffentlichung im vergangenen Jahr nichts wurde, wurde es in den letzten Monaten recht still um das Projekt. Dass trotz allem weiter fleißig an der Realisierung der TV-Serie gearbeitet wird, verdeutlichen Schnappschüsse, die in dieser Woche auf Twitter auftauchten und uns einen weiteren Blick auf das Set ermöglichen.

Auf den neuen Fotos ist nicht nur die Nachbildung des ikonischen Pip-Boys zu sehen. Darüber hinaus dürfen wir erstmals einen Blick auf die Gestaltung der Ghouls werfen, deren Auftritt in der TV-Serie damit bestätigt ist.

Brandneue Geschichten im Fallout-Universum

Wann mit dem Start der TV-Serie zu rechnen ist, bleibt abzuwarten. Auch konkrete Details zur Geschichte lassen weiter auf sich warten. Bisher wurde nur bestätigt, dass die Serien-Adaption komplett neue Geschichten im „Fallout“-Universum erzählen wird, die nicht auf den verschiedenen Videospielen basieren.

Wie es in der offiziellen Ankündigung der TV-Serie weiter hieß, führt unser Weg in eine Welt, die im Jahr 2077 durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. „Der Zauber der Fallout-Welt liegt in der Härte der Einöde, die der utopischen Vorstellung der vorherigen Generation von einer besseren Welt durch Kernenergie gegenübersteht. Der Ton ist ernst und rau, aber mit Momenten ironischen Humors und B-Movie-Nuklear-Fantasien gespickt“, führten die Macher aus.

Laut Albert Cheng, dem COO und Co-Head of Television der Amazon Studios, handelt es sich bei „Fallout“ um eine große Marke, die rund um den Globus zahlreiche Fans hat und ihre Stärken auch im TV-Serien-Format ausspielen soll.

Realisiert wird die Serien-Adaption von den beiden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy, die ihr Talent beim Erzählen spannender Geschichten bereits bei früheren Projekten unter Beweis stellten.

New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023

