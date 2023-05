Hogwarts Legacy: Neuer Arachnophobie-Modus verpasst Spinnen Rollschuhe

Immer mehr Entwickler haben ein Herz für Nutzer, die auch in Spielen lieber keinen Spinnen begegnen wollen. So ist ein Arachnophobie-Modus etwa in dem Survival-Game „Grounded“ von Obsidian Entertainment zu finden. Auch in dem neuen „Star Wars Jedi: Survivor“ lassen sich die achtbeinigen Viecher einfach ausblenden.

Nun zieht auch das Zauber-Rollenspiel „Hogwarts Legacy“ nach. Das Spiel hat kürzlich ein neues Update erhalten, mit dem Spinnen auf Knopfdruck einfach viel putziger werden. Statt der grauenerregenden Arachniden bekommen die Spieler nun knuddelige Käfer zu sehen, die auch noch auf Rollschuhen herumwatscheln müssen.

Lachanfall statt Spinnenangst

Der Arachnophobie-Modus, der mit dem neuesten Patch für „Hogwarts Legacy“ ins Spiel gekommen ist, lässt sich im Menü „Barrierefreiheit“ finden und aktivieren. Damit wird das Aussehen aller Spinnengegner geändert. Darüber hinaus wird das spinnenhafte Krabbeln der Gegner komplett entfernt und das Kreischen der Viecher reduziert. Statische Spinnenleichen, die in der Welt zu finden sind, werden ebenfalls entfernt. Allerdings ist dabei die Kollision noch aktiv, um zu verhindern, dass die Spieler steckenbleiben können. Nicht geändert werden allerdings die Bilder im Field Guide.

Viele Spieler begrüßen den neuen Modus und freuen sich, dass sich die Entwickler dabei scheinbar vom „Harry Potter“-Universum selbst haben inspirieren lassen. Wie einige Nutzer anmerken, sehen die Spinnen durch den Arachnophobie-Modus nun aus, als seien sie mit dem Zauberspruch „Riddikulus“ belegt worden. Der Zauber kam bei „Harry Potter“ unter anderem in „Der Gefangene von Askaban“ vor.

„Hogwarts Legacy“ kann ab sofort auch auf den Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One gespielt werden. Auf diesen Plattformen ist das Spiel seit dem 5. Mai erhältlich. Für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wurde der Titel bereits am 10. Februar veröffentlicht. Nun fehlt nur noch die Version für die Nintendo Switch, die am 25. Juli 2023 erscheinen soll.

