Star Wars Jedi Survivor: So löst die ihr Kammer der Klarheit – Guide, Tipps

Auf dem neuen Planeten Koboh können Cal Kestis und seine Freunde in „Star Wars Jedi: Survivor“ über allerlei interessante Orte stolpern. Hierzu zählen zum Beispiel die Jedi-Kammern, bei denen es sich um Überreste aus der Zeit der Hohen Republik handelt. In diesem Guide helfen wir euch in den nachfolgenden Zeilen dabei, die Kammer der Klarheit erfolgreich abzuschließen. Um den Eingang erreichen zu können, müsst ihr bereits wilde Tiere zähmen können.

So löst ihr die Kammer der Klarheit

Das Tor zur Ruine befindet sich im Areal Ungezähmtes Tiefland, oben auf einer Anhöhe. Um ins Innere gelangen zu können, müsst ihr zunächst eine kleine Klettertour bewältigen. Um die unteren Ranken erreichen zu können, benötigt ihr das zuvor erwähnte Reittier. Mit einem Supersprung gelangt ihr an die Pflanzen und könnt so ganz nach oben zum Eingang der Jedi-Kammer klettern und diese endlich betreten. Darin warten mal wieder einige Rätsel auf euch.

Mit einem Fahrstuhl geht es zunächst nach unten und anschließend ab durch einen dunklen Gang. Ihr erreicht einen kleinen Abgrund, den ihr überwinden müsst. Glücklicherweise befindet sich links unten von euch ein Würfel in der Wand, den ihr mit der L2-Taste zu euch heranziehen könnt. Springt auf diesen rauf und danach weiter auf die andere Seite. Ein paar Schritte weiter findet ihr einen weiteren Würfel, mit dem ihr euren Weg fortsetzen könnt.

Zieht ihn zunächst mit der L2-Taste an euch heran und stoßt ihn mit der R2-Taste weg. Bevor sich das Objekt von euch wegbewegt, springt an den Würfel ran und haltet euch an den Pflanzen auf seiner Oberfläche fest. Am Ende des kleinen Pfades angelangt, springt ihr ab. In diesem neuen kleinen Areal befindet sich ein weiterer Würfel. Diesen müsst ihr zu euch heranziehen und den ersten Würfel so platzieren, dass dieser den anderen blockiert. Beide stehen nun nebeneinander.

Klettert auf den zweiten Würfel rauf, der an einer Seite mit vielen Pflanzen überwuchert ist. Oben angekommen dreht euch um und ihr werdet gegenüber von euch ein Tor sehen. Dieses könnt ihr mit einem beherzten Machtstoß (R2-Taste) aufbrechen. Nun könnt ihr dort hinaufspringen. Dreht euch oben angekommen wieder um und schickt den hinteren Würfel mit der L2-Taste wieder auf die Reise. Springt auf den Würfel rauf und genießt die kurze Fahrt durch die Kammer der Klarheit.

Alternativ könnt ihr von oben auch einen Würfel nach unten schmeißen, und dann auf diesen springen, nachdem ihr den anderen Würfel losgeschickt habt. Vom erstgenannten Würfel könnt ihr mit einer Stange an der Wand interagieren, die ihr mit der Macht herunterholen könnt. Von dieser könnt ihr auf den anderen Würfel springen und von da aus die Meditationskammer erreichen, um diese endlich zu benutzen. Jetzt habt ihr die Jedi-Kammer erfolgreich abgeschlossen und ihr erhaltet als Belohnung den „Star Wars Jedi: Survivor“-Bonus „Gemeinschaft“. Damit habt ihr den Abschnitt beendet!

Solltet ihr auch bei der Lösung der letzten Jedi-Kammer im Action-Adventure-Hit noch ein paar Tipps gebrauchen können, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der Welt von „Star Wars Jedi: Survivor“.

