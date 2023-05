Star Wars Jedi Survivor: So löst ihr die Kammer der Beidhändigkeit – Guide, Tipps

Alle Schatzsuchen nähern sich irgendwann ihrem Ende entgegen, so auch die nach den Jedi-Kammern im Action-Adventure-Hit "Star Wars Jedi: Survivor". Wir helfen euch, die letzte Kammer zu lösen.

Auf der Welt Koboh können Cal Kestis und seine Begleiter in „Star Wars Jedi: Survivor“ allerlei Dinge entdecken, unter anderem Überbleibsel aus der Ära der Hohen Republik. Hierzu zählen die sogenannten Jedi-Kammern, die euch vor allem mit Rätseln konfrontieren. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr die finale Ruine, die Kammer der Beidhändigkeit, abschließen könnt. Diese befindet sich beim Meditationspunkt „Verwüstete Ansiedlung“.

So löst ihr die finale Jedi-Kammer auf Koboh

Im Laufe der Story durchquert ihr bereits dieses Gebiet, doch der Eingang zu dieser Kammer ist wirklich gut versteckt. Aus diesem Grund werden vermutlich viele Spieler und Spielerinnen hieran vorbeigelaufen sein. Vom Meditationspunkt aus müsst ihr nun mit einem Flugtier auf die Anhöhe links von euch gelangen. Dort warten bereits einige Gegner auf euch, die ihr zunächst besiegen solltet, ehe es weitergeht. Sobald die Feinde erledigt sind, geht zur Vorrichtung des Laserstrahls.

Diesen kann Cal bekanntlich mithilfe der Macht ausrichten. Orientiert euch dafür zunächst am großen goldenen Würfel, der auf der anderen Seite der Schlucht liegt. Darin könnt ihr übrigens einen Machtriss finden, falls ihr euch dort später noch einmal umschauen möchtet. Haltet euch vom Würfel aus links und geht die Felswand ein Stück nach unten. Dort seht ihr einige Steinsäulen im Fels und einen kleinen Vorsprung. Hierauf muss der Laser ausgerichtet sein!

Fliegt nun mit einem Flugtier zu der von euch mit dem Laser markierten Stelle. Dort werdet ihr ebenfalls einige Gegner bemerken, um die ihr euch kümmern solltet. Wenn alle Feinde weg sind, könnt ihr euch im Inneren der Ruine kurz umschauen. Ihr werdet nun einen Durchgang entdecken, der von Koboh-Staub blockiert ist. Glücklicherweise ist der Laserstrahl vor der Tür! Mit BD-1 sprüht ihr nun eine Spur aus Koboh-Staub zur Blockade, die daraufhin verbrannt wird.

Der Weg zur finalen Meditationskammer in „Star Wars Jedi: Survivor“, der Kammer der Beidhändigkeit, ist jetzt frei. Holt euch eure Belohnung, den Bonus „Beidhändigkeit“. Sollte dies für euch wirklich die siebte und somit finale Jedi-Kammer gewesen sein, werdet ihr nun auch noch die Silber-Trophäe „Star Tours“ bekommen. Doch das ist noch nicht alles, denn tatsächlich habt ihr ebenfalls den Weg zu einer weiteren Belohnung freigelegt.

Der Lohn eurer Mühen: Ein Upgrade für eure Karte

Nachdem ihr die Kammer verlassen habt, begebt euch zum nächsten Meditationspunkt. Nutzt an diesem nun die Schnellreisefunktion, um euch zum Aussichtskontrollzentrum zu teleportieren. Hier stehen sieben Terminals, die jetzt alle grün leuchten sollten. Falls das der Fall ist, könnt ihr beim Meditationspunkt mit BD-1 ein anderes Terminal hacken, woraufhin ihr ein neues Karten-Upgrade freischaltet, nämlich, passenderweise „Upgrades“. Ab sofort sind auf eurer Holokarte sämtliche Upgrades verzeichnet, die ihr bisher noch nicht in der Spielwelt des Action-Adventures gefunden habt. Wirklich extrem nützlich.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Guides zu finalen Jedi-Kammer angelangt. Solltet ihr noch weitere Tipps zu „Star Wars Jedi: Survivor“ benötigen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Hit-Game. Ansonsten wünschen wir euch auch weiterhin viel Spaß in der weit, weit entfernten Galaxis.

Wie haben euch die Jedi-Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“ gefallen?

