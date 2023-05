Star Wars Jedi Survivor: So löst ihr die Kammer der Dualität – Guide, Tipps

In diesem Guide helfen wir euch dabei, die Rätsel in der Kammer der Dualität in "Star Wars Jedi: Survivor" zu lösen. Los geht's!

Achtung, es folgen Spoiler: Im Action-Adventure „Star Wars Jedi: Survivor“ verschlägt es Cal Kestis und seine Freunde mal wieder in die verschiedensten Winkel der weit, weit entfernten Galaxis. Hierbei könnt ihr in der Rolle des Jedi unter anderem auch verschiedene Jedi-Kammern finden, die mit mehreren Belohnungen locken. Wir verraten euch in unseren Guides, wo ihr sie findet und beginnen unsere kleine Artikelreihe mit der Kammer der Dualität.

Was sind die Jedi-Kammern im Star Wars-Game?

Doch ehe wir dazu kommen, eine kurze Erklärung zu den Kammern an sich. Hierbei handelt es sich kurz gesagt um (meist) optionale kleine Dungeons, die noch aus der Zeit der Hohen Republik (500-100 Jahre vor der Schlacht von Yavin IV), als der Jedi-Orden auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Hierin warten zwar meist keine Gegner auf euch, dafür jedoch allerlei Rätsel. Dieses neue Gameplay-Element soll für etwas Abwechslung während eures Kampfes gegen das Imperium sorgen.

Welche Rätsel das genau sind, darauf gehen wir gleich etwas näher ein. Was wir euch allerdings schon jetzt sagen können, ist, dass ihr immer einen Weg zu einer Meditationskammer suchen müsst. Interagiert ihr mit dieser, erhaltet ihr immer einen Bonus. Zudem könnt ihr einige kosmetische Anpassungsoptionen in den Jedi-Kammern selbst finden, etwa für Cal, BD-1, euer Lichtschwert oder auch euren Blaster. Es lohnt sich also, sich in diesen Arealen gut umzusehen.

So löst ihr die Kammer der Dualität in Jedi: Survivor

Die erste Kammer, die ihr in „Star Wars Jedi: Survivor“ finden werdet, ist die der Dualität. Da dieser Abschnitt Story-relevant ist, könnt ihr ihn auch nicht verpassen und müsst die Rätsel lösen, um die Geschichte vorantreiben zu können. Dieser Ort befindet sich auf dem Planeten Koboh, einer der zentralen Welten im Action-Adventure-Game. Nachdem ihr die Kammer betreten habt, werdet ihr eine Kugel bemerken, die Cal mittels L2-Taste zu sich heranziehen kann. Haltet die Taste gedrückt und zielt mit dem rechten Stick anschließend auf eine Halterung in der Nähe eurer Spielfigur. Mit der R2-Taste werft ihr die Kugel dort rein.

Nun öffnet sich vor euch eine Brücke aus sogenanntem Koboh-Staub, einem wichtigen Spielelement im Titel, das euch im Laufe eures Abenteuers noch öfter begegnen wird. Auf der anderen Seite der Brücke befindet sich eine große Plattform, die gewissermaßen das Zentrum der Kammer der Dualität bildet. Hier trifft Cal erstmals auf Zee, einen Droiden aus der Zeit der Hohen Republik. Sie diente vor 200 Jahren der weisen Jedi-Meisterin Santari Khri.

Ihr müsst jetzt versuchen, Zee zu befreien. Holt euch dazu die zuvor erwähnte blaue Kugel und setzt sie nun links von euch in die Fassung ein. Überquert die neue Brücke und schaut danach erneut nach links. Hier kann Cal ein Objekt zu sich ziehen, das ihr an einer Halterung befestigen könnt. Dadurch öffnet sich ein Tor, was eine weitere Kugel zum Vorschein bringt. Schnappt euch diese, lauft erneut über die Brücke und setzt sie hinter Zee in eine der Halterungen ein.

Um diese Brücke zur großen Tür erscheinen lassen zu können, benötigt ihr zwei Kugeln. Also holt euch die andere und befördert sie in die benachbarte Halterung, um einen neuen Übergang zu erzeugen. Auf der anderen Seite angekommen, müsst ihr nun links vom Tor einen Wallrun ausführen. Auf der nächsten Plattform könnt ihr jetzt noch eine Kiste öffnen und danach weiter zur nächsten Wand gehen, von der sich unser Jedi in bester „Prince of Persia“-Manier immer wieder zur gegenüberliegenden Wand abstößt, um so nach oben zu gelangen. Jetzt müsst ihr wieder ein Objekt zu euch heranziehen und es in einer Halterung anbringen.

Jetzt habt ihr Zee endlich befreit und sobald ihr wieder unten bei ihr seid, wird eine kurze Zwischensequenz starten. Sobald ihr dem Droiden wieder auf die Beine geholfen habt, könnt ihr euch euren Bonus („Widerstandskraft“) aus der Jedi-Meditationskammer schnappen. Nun können Cal, BD-1 und ihre neue Freundin die unterirdische Ruine verlassen und ihr habt somit die Kammer der Dualität erfolgreich gelöst – sehr gut!

Damit sind wir auch am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr ebenfalls Hilfe bei den weiteren Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“ benötigen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünsche wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der weit, weit entfernten Galaxis.

Wie gefallen euch die neuen Jedi-Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“?

