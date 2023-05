Star Wars Jedi Survivor: So löst ihr die Kammer der Verbindung – Guide, Tipps

Ihr habt Probleme damit, die Kammer der Verbindung in "Star Wars Jedi: Survivor" zu lösen? Falls ja, geben wir euch in diesem Guide ein paar Tipps mit auf den Weg.

Auf dem Planeten Koboh könnt ihr in „Star Wars Jedi: Survivor“ insgesamt sieben besondere Kammern aus der Zeit der Hohen Republik finden. In den nachfolgenden Zeilen dieses Guides helfen wir euch dabei, die Kammer der Verbindung zu lösen. Ihr findet diese Ruine im Gebiet „Klebriges Moor“. Um den Eingang zu eurem Ziel erreichen zu können, benötigt ihr die Fähigkeit, Objekte und Feinde mit der Macht nach oben/unten zu heben/senken.

So löst ihr die Kammer der Verbindung

Nachdem ihr die Ruine betreten habt, müsst ihr ein gutes Stück laufen, ehe ihr in einer großen Halle zu einer Druckplatte gelangt, die ein T0r vor euch öffnet. Hinter diesem befindet sich eine blaue Kugel, die ihr euch mithilfe der Macht schnappen könnt (L2-Taste). Dreht euch anschließend wieder um und werft das Objekt in die Halterung, an der ihr gerade vorbeigelaufen seid. Auf diese Weise wird ein Laser aktiviert, den Cal und BD-1 nun geschickt einsetzen müssen.

Wenn ihr euch in der Halle etwas umschaut, werdet ihr merken, dass dort verschiedene Bereiche mit Koboh-Staub versperrt sind. Aktiviert den Koboh-Staub-Modus eures kleinen Droiden (untere Pfeiltaste) und schießt mit R2 eine Spur vom Laserstrahl ausgehend auf den Boden oder über die Wand und dann links von euch zum versperrten Durchgang. Sobald dieser geöffnet ist, lauft hindurch und haltet euch rechts. Springt die Wand nach oben, geht wieder nach rechts und springt auf die Plattform.

Auf dieser befinden sich zwei Bodenplatten, die mit zwei Platten an der Wand rechts von euch verbunden sind. Ihr müsst nun von hier oben eine Koboh-Staub-Spur vom Laserstrahl aus nach oben ziehen, über die insgesamt vier Wandplatten hinweg hin zur großen Koboh-Staub-Ansammlung rechts von euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr von hier aus die Spur auch noch weiter über den Boden zur Wand unten rechts ziehen, um ein „Star Wars Jedi: Survivor“-Collectible freizulegen.

Springt nun nach unten, öffnet die Truhe rechts und lauft weiter durch den eben freigelegten Kammer der Verbindung-Durchgang auf der gegenüberliegenden Seite. Hier muss Cal nun über eine schmale Stange balancieren und an deren Ende gegen eine Wand springen, um so nach oben zu kommen. Oben angelangt, werdet ihr feststellen, dass der Eingang zur Meditationskammer von Koboh-Staub blockiert wird. Euer Ziel ist es nun, diese Blockade zu entfernen. Lauft dafür am Eingang zum Raum vorbei und springt rechts auf die Plattform nach unten. Nun könnt ihr die verschlossene Tür öffnen und so eine Abkürzung freischalten.

Jetzt kommt der knifflige Teil der Jedi-Kammer: Ihr müsst nun vom Laserstrahl unten mit BD-1 eine Koboh-Staub-Spur legen und zwar über den Boden, durch den zuvor freigelegten Durchgang, links die Treppe nach oben und dann zur Halterung. Während der Staub an der Halterung brennt, müsst ihr mit der L2-Taste die Kugel von unten nach oben holen und dann direkt die noch brennende Spur weiter über die Brücke zum Eingang der Meditationskammer führen. Das Zeitfenster für diese Aktion ist relativ knapp bemessen, doch ihr mit etwas Übung werdet ihr es sicherlich schaffen!

Sobald ihr den Bonus („Erholung“) eingesammelt habt, könnt ihr die Kammer der Verbindung wieder verlassen und euch in der weit, weit entfernten Galaxis weiter umschauen. Solltet ihr bei den übrigen Jedi-Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“ ebenfalls etwas Hilfe gebrauchen können, schaut euch gerne unsere Guides an.

Wie gefallen euch die Rätsel in den Jedi-Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“?

