Star Wars Jedi Survivor: So löst ihr die Kammer der Vernunft – Guide, Tipps

Falls ihr Probleme haben solltet, die Kammer der Vernunft in "Star Wars Jedi: Survivor" abzuschließen, haben wir in diesem Guide einige Tipps für euch.

In „Star Wars Jedi: Survivor“ könnt ihr allerlei Überreste der Hohen Republik finden, zu denen unter anderem auch die Jedi-Kammern gehören. In den nachfolgenden Zeilen dieses Guides verraten wir euch, wie ihr die Kammer der Vernunft auf dem Planeten Koboh (Areal: Basaltgraben), erfolgreich lösen könnt.

So löst ihr die Kammer der Vernunft

An der Oberfläche könnt ihr ein goldenes Tor entdecken, das Cal öffnen kann. Dahinter befindet sich ein Fahrstuhl, mit dem unser Jedi-Ritter hinab in die unterirdische Ruine gelangt. Der Fokus liegt hierbei, wie bereits in der Kammer der Dualität, primär auf Kugel-Rätseln. An einem Seil könnt ihr hinabrutschen und ihr findet eine Halterung zu eurer Linken, einen Hebel vor euch und eine Kugel ein kleines Stück weiter. Nehmt diese (L2-Taste) und platziert sie in der Halterung.

Sobald das getan ist, könnt ihr den Hebel mit der Macht umlegen, woraufhin sich die Halterung verschiebt und eine Brücke vor euch erscheint. Lauft nun auf die andere Seite und reißt mittels der L2-Taste die Wand gegenüber von euch ein. Dahinter befindet sich eine weitere Kugel, die ihr euch schnappen müsst. Lauft nun wieder zurück, legt die Kugel auf den Boden und betätigt den Hebel. Über die neue Brücke lauft ihr mit der Kugel und stellt euch mit ihr auf den Lift.

Oben angekommen, dreht ihr euch nach links und platziert die Kugel in der Halterung. Es erscheint eine Brücke, die jedoch instabil ist, weshalb ihr sie leider nicht komplett zu Fuß überqueren können werdet, da sie sich nach einigen Sekunden auflöst. Sobald der Übergang erscheint, sprintet los und macht an der Wand links von euch mit Cal einen Wallrun, um auf die nächste Plattform zu kommen. Dreht euch nach links und macht den nächsten Wallrun und springt die Wand nach oben.

Auf der höheren Ebene könnt ihr jetzt einige Sammelgegenstände abhaken, ehe ihr wieder über der zweiten Halterung und dem Hebel ankommt. Springt dort hinunter und benutzt jetzt den Schalter, um die Halterung an den zweiten Punkt zu bewegen. So lasst ihr eine neue Brücke erscheinen, die nicht verschwindet. Lauft hinüber und ihr könnt die erste Halterung sehen, die ihr nach dem Betreten der Kammer der Vernunft in „Star Wars Jedi: Survivor“ benutzt habt.

Schnappt euch mit der L2-Taste die Kugel und nehmt sie mit ans Ende der Brücke, wo ihr sie in die freie Halterung einsetzen könnt. Stellt euch neben die Halterung auf den Fahrstuhl und betätigt den Hebel, um mit dem Lift nach oben zu fahren. Ihr befindet euch jetzt wieder auf der höchsten Ebene der Kammer. Jetzt könnt ihr bereits zur Meditationskammer, also dem Ende des Abschnitts gelangen, doch ob ihr das möchtet, liegt natürlich ganz bei euch.

Falls ihr das noch nicht tun, sondern zunächst noch einen Gegenstand für euer Lichtschwert einsammeln möchtet, tut das: Lauft an das andere Ende des oberen kleinen Bereichs und springt wieder nach unten. Aktiviert den Hebel, um die instabile Brücke zu öffnen und bahnt euch den Weg, bis ihr wieder bei der Plattform mit dem kleinen Lift angekommen seid. Fahrt mit diesen erneut ganz nach oben, lauft auf die andere Seite und holt die Kugel von unten zu euch.

Mit der Kugel in der Hand lauft ihr jetzt zurück zur Brücke und schmeißt diese links von euch in ein Loch in der Wand in eine Halterung. Dadurch öffnet sich ein Tor, durch das ihr springen könnt. Rechts von euch könnt ihr nun einen Emitter für euer Lichtschwert finden, den ihr an einer Werkbank einbauen dürft. Geht danach zur Plattform beim Fahrstuhl, nehmt die Kugel aus der Halterung und schmeißt diese auf die in eurem Rücken befindliche Halterung.

Dadurch erscheint eine neue Brücke, an deren Ende ihr zu eurer Linken die Meditationskammer findet. Interagiert mit dieser, um den Bonus „Geschicklichkeit“ freizuschalten. Damit habt ihr nun die Kammer der Vernunft in „Star Wars Jedi: Survivor“ erfolgreich abgeschlossen und ihr könnt die nächste Kammer suchen. Falls ihr bei deren Lösung ebenfalls Hilfe benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zum Action-Adventure.

Findet ihr die Einführung der Jedi-Kammern in „Star Wars Jedi: Survivor“ gelungen?

