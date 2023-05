PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

Diese Woche finden erneut einige neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Games ihren Weg in den deutschen Handel. Auf welche Spiele ihr euch dabei genau freuen dürft, erfahrt ihr wie immer in unserer kleinen Übersicht.

Nintendos nächster potentieller Blockbuster-Titel wirft seine Schatten voraus und das dürfte ein Grund sein, weshalb die Anzahl der Neuveröffentlichungen erneut recht überschaubar bleibt. Genauer dürft ihr den kommenden Tagen auf zehn neue PS4- und PS5-Titel freuen, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden werden. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt, verraten wir euch wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen unserer kleinen Übersicht.

Fuga: Melodies of Steel 2 (PS4, PS5)

Release: 10. Mai 2023

Der große Krieg wurde gewonnen und seither herrscht wieder Frieden im Land. Ein Jahr später soll diese ruhige Zeit allerdings ziemlich abrupt enden, als die Kinder nach Pharao gerufen werden, um dort bei den Forschungen des Taranis zu helfen. Es kommt jedoch, wie es kommen muss: Während dieser Forschungen soll es zu einem folgenschweren Ereignis kommen, denn der Taranis fährt mit einigen Kindern an Bord los. Unsere übrigen Helden tun alles, um ihre Freunde zu retten.

CyberConnect2 („Dragon Ball Z: Kakarot“) haben in „Fuga: Melodies of Steel 2“ auf das Feedback der Fans zum Vorgänger gehört und am Sequel ein paar Veränderungen vorgenommen. Hierzu zählen ein überarbeitetes Kampfsystem, das sich noch taktischer anfühlen soll, und das neue Luftschiff-Unterstützungssystem. Zudem wird versprochen, dass Spieler und Spielerinnen den Verlauf der Story an wichtigen Punkten werden beeinflussen können.

Nightmare Reaper (PS4, PS5)

Release: 11. Mai 2023

Mit etwas Verspätung wagt nun auch der von Kritikern wie Fans gefeierte Old-School-First-Person-Shooter „Nightmare Reaper“ den Sprung auf aktuelle PlayStation-Konsolen. Die Macher orientieren sich bei ihrem Titel an den großen Klassikern des Genres aus den 1990ern, etwa „DOOM“ oder auch „Quake“, reichern dieses Retro-Feeling allerdings zusätzlich noch mit modernen Elementen an, etwa Loot-Shooter- sowie Rogue-lite-Facetten an.

In weitläufigen Open-World-Levels warten zahlreiche Gegner darauf, von euch mit sage und schreibe über 80 unterschiedlichen Waffen fachgerecht und vor allem überaus blutig auseinandergenommen zu werden. Nutzt das Gold und die Schätze, die ihr in den Umgebungen findet, um euren Charakter weiter aufzuleveln und somit noch stärker zu machen. Die Musik des Retro-Shooters stammt übrigens von Andrew Hulshult („DOOM Eternal“).

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (PS4, PS5)

Release: 11. Mai 2023

Darüber hinaus kommen diese Woche ebenfalls Fans von anspruchsvollen Rennsport-Simulationsspielen auf ihre Kosten. Seit 1907 messen sich im Rahmen der „Isle of Man Tourist Trophy“ tausende Motorradfahrer aus aller Welt. Dieser Wettbewerb gilt nicht nur als der älteste seiner Art, sondern auch als das gefährlichste Motorradrennen weltweit, weshalb die Veranstaltung nicht unumstritten ist. Bisher haben während der Rennen mehr als 260 Fahrer ihr Leben verloren.

Gefahren wird auf einem über 60 km langen Kurs, der mit satten 264 Kurven gespickt ist, und die Fahrer über die Straßen der Isle of Man führt. In „TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“ sind offiziell lizenzierte Fahrzeuge, Team, Strecken und natürlich auch Fahrer enthalten, was den Realitätsgrad erhöhen soll. Die Macher versprechen eine leicht zu erlernende Steuerung, die Profis dank der realistischen Spielphysik jedoch auch einiges abverlangen soll. Außerdem werden mehrere Spielmodi geboten, unter anderem ein Karrieremodus, ein Online-Multiplayer mitsamt wöchentlicher/monatlicher Rennen und Schnelle Rennen.

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

Weird West (8. Mai 2023)

Garden Simulator (10. Mai 2023)

Ys IX: Monstrum Nox (10. Mai 2023)

Filthy Animals | Heist Simulator (11. Mai 2023)

Marvel’s Midnight Suns (11. Mai 2023)

Space Engineers (Release: 11. Mai 2023)

Walkabout Mini Golf VR (11. Mai 2023)

