Shadow Gambit – The Cursed Crew: Entwickler warnen vor falscher Beta

Shadow Gambit - The Cursed Crew:

Den Entwicklern Mimimi Games aus München wird derzeit übel mitgespielt. Das Studio warnt vor einer gefälschten Beta zum kommenden Stealth-Taktikspiel „Shadow Gambit: The Cursed Crew“.

Das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Games ist bislang für Titel wie „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ und „Desperados 3“ bekannt. Anfang des Jahres wurde das neue Projekt „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ angekündigt, das noch 2023 für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen soll.

Nun warnen die Entwickler jedoch davor, dass sie derzeit das „Ziel einer Phishing-Kampagne“ seien. So soll eine noch unbekannte Partei Emails verschicken, die Zugang zu einer Beta von „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ verspricht.

Mimimi Games warnen: Es gibt gar keine Beta zum Spiel

„Mimimi Games ist derzeit das Opfer einer Phishing-Kampagne“, erklärt das Studio in einer Stellungnahme auf Twitter. „Jemand verschickt verdächtige E-Mails mit einem Link zu einer Website, die genauso aussieht wie die echte Seite zu Shadow Gambit: The Cursed Crew, und eine sehr ähnliche Domain verwendet. Es wird behauptet, dass es einen kostenlosen Beta-Download gäbe.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Entwickler raten davon ab, den in der gefälschten Email angegebenen Link aufzurufen oder gar sich auf der Webseite anzumelden und Daten davon herunterzuladen. Eine Beta zu „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ würde gar nicht existieren. Interessierte Nutzer sollten nur die offizielle Webseite zum Spiel sowie die offizielle Webseite des Entwicklerstudios besuchen. Echte Emails des Studios seien darüber hinaus daran erkennbar, dass sie von einer Adresse stammen, die mit @mimimi.games endet.

Bei „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ soll es sich um ein taktisches Top-Down-Abenteuer handeln, das in einem alternativen goldenen Zeitalter der Piraterie spielt. Die verschiedenen Herausforderungen können auf unterschiedliche Weise angegangen werden. Neben dem eigenen Schiff werden sich die Spieler auch auf exotischen Inseln bewegen können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Eurogamer, Rock Paper Shotgun

Weitere Meldungen zu Shadow Gambit: The Cursed Crew.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren