Mortal Kombat 11: Spieler ärgern sich über Werbung zu Hogwarts Legacy

Was hat „Hogwarts Legacy“ mit „Mortal Kombat 11“ zu tun? Das fragen derzeit einige Spieler, seitdem Werbung für das Zauber-Abenteuer in dem Kampfspiel zu sehen ist.

Die Praktiken von Publisher Warner Bros. erzürnen derzeit einige Spieler von „Mortal Kombat 11“. Denn seit wenigen Tagen wird ihnen Werbung in ihrem Game angezeigt. Diese hat jedoch nicht etwa mit dem Kampfspiel selbst zu tun, sondern preist einen gänzlich anderen Spieletitel an: das im Februar 2023 erschienene „Hogwarts Legacy“.

Spieler geben an, dass sie Werbung für andere Kampfspiele weniger stören würde

Vor einigen Tagen wies der Reddit-Nutzer „kenshima15“ auf die neu aufgetauchte Werbung zu „Hogwarts Legacy“ hin. „Warum zum Teufel gibt es in einem Kampfspiel, für das ich bezahlt habe, Werbung?“ fragte der Spieler. „Das ist nicht cool. Ich will keine Werbung für andere Produkte in etwas sehen, für das ich den vollen Preis bezahlt habe…“ „Mortal Kombat 11“ erschien 2019 als Vollpreisspiel und sorgte mit seinen zusätzlichen Mikrotransaktionen für Schlagzeilen.

Auch in den Kommentaren zeigten sich die Nutzer erbost. Einige Spieler gaben an, dass es akzeptabler wäre, wenn die Werbung das kommende „Mortal Kombat 12“ oder etwa „Injustice“ , die ebenfalls vom Entwickler NetherRealm stammen, zeigen würde. Werbung für ein Spiel eines anderen Entwicklers, das auch noch aus einem völlig anderen Genre stammt, halten die Nutzer jedoch für unangebracht und aufdringlich. Avalanche Software und Portkey Games, die Entwickler von „Hogwarts Legacy“, gehören wie NetherRealm zu WB Games.

Wie einige Nutzer anmerken, sei dies nicht das erste Mal, dass es in „Mortal Kombat“ Werbung gibt. Schon im Jahr 2019 wiesen Anzeigen im Spiel auf einen neuen Film im „Terminator“-Universum hin. Allerdings gab es dabei auch eine Verbindung zu dem Kampfspiel. Denn der titelgebende Terminator kommt in „Mortal Kombat 11“ auch als Kämpfer vor.

Quelle: GameRant, DualShockers

