Star Wars Jedi Survivor: Hier trefft ihr den Rancor – Guide, Tipps

Ihr wollt euch mit dem Rancor in "Star Wars Jedi: Survivor" messen? Wir verraten euch in unserem kleinen Guide, wo ihr das gefährliche Ungetüm finden könnt!

Achtung, es folgen Spoiler: In seinem neuen Abenteuer muss sich Cal Kestis in „Star Wars Jedi: Survivor“ einmal mehr mächtigen Gegnern entgegenstellen. Hierzu zählen natürlich nicht nur Menschen und Droiden, sondern auch wilde Tiere. Wie die Trailer zum Action-Adventure-Hit bereits verraten haben, gehört hierzu ebenfalls ein Rancor und in den nachfolgenden Zeilen dieses Guides verraten wir euch, wo ihr dieses Ungetüm finden könnt.

Ein starker Feind

Besagter Rancor aus den Trailern könnt ihr auf dem Planeten Koboh aufspüren, genauer in der „Durchnässten Grotte“ im Areal „Rambler’s Reach“. Um ins Innere der Grotte zu gelangen, empfehlen wir euch, euren kleinen Ausflug vom Meditationspunkt „Südliches Gebiet“ (ebenfalls Rambler’s Reach“) beginnen. In der Grotte angekommen, müsst ihr euch einen Weg durch die verzweigten Gänge bahnen, wobei ihr Spuren des Monsters bereits vor dem Kampf finden könnt.

Die Arena, in der ihr gegen den Rancor antretet, werdet ihr sicherlich erkennen, sobald die Zeit gekommen ist. Der Kampfschauplatz ist relativ klein und euer Gegner hat aufgrund seiner langen Arme eine ordentliche Reichweite. Generell sind die Attacken des Rancors wirklich überaus durchschlagskräftig, was wenig verwundert, da es sich hierbei um einen der insgesamt 14 Legendären Gegner, die in „Star Wars Jedi: Survivor“ auf euch warten.

Positiv ist dafür, dass ihr viele Angriffe des Rancors blocken oder auch parieren könnt, allerdings kostet euch dies einen nicht unerheblichen Teil eurer Ausdaueranzeige. Wenn ihr großes Vertrauen in eure Fähigkeiten habt, könnt ihr nah am Gegner dran bleiben und ihn so sogar relativ fix in die Knie zwingen. Ansonsten würden wir euch empfehlen, eher Abstand zu halten, auszuweichen und im richtigen Moment ein paar Treffer zu landen. So dauert es natürlich länger, bis das Monster vor euch in den Staub fällt, andererseits seid ihr mit dieser Taktik definitiv auf der sicheren Seite.

Generell solltet ihr in diesem Bosskampf eher nichts überstürzen, denn es reichen bereits ein oder zwei Treffer einiger Attacken, um Cal Kestis in die ewigen virtuellen Jagdgründe zu befördern. Das gilt insbesondere für die Angriffe, bei denen der Gegner rot glüht und die ihr dementsprechend nicht blocken könnt. Mit Knochen, die in der Arena liegen, könnt ihr euch übrigens einen kurzzeitigen Vorteil sichern, indem ihr mit einem solchen dem Rancor eine Maulsperre verpasst. Wenn ihr die Aktionen des Gegners gut im Blick behaltet und eure Chance für Angriffe nutzt, werdet ihr ihn gut in den Griff bekommen können.

Als Belohnung für euren Sieg erhaltet ihr übrigens den nützlichen Bonus „Zertrümmern“.

Immer zu zweit sie sind

Doch wenn ihr den Legendären Bossgegner in der „Durchnässten Grotte“ besiegt habt, ist noch lange nicht Schluss mit der Rancor-Jagd. Bereits Meister Yoda sagte einst, „Immer zu zweit sie sind“ und diese Weisheit lässt sich nicht nur auf die Sith, sondern in diesem Fall auch auf die gefährlichen Bestien anwenden. Tatsächlich könnt ihr auf dem Planeten Koboh in „Star Wars Jedi: Survivor“ nämlich zwei Rancors finden und erledigen.

Den zweiten Rancor findet ihr im Areal „Phon’Qi-Höhlen“ („Rambler’s Reach“), genauer auf Ebene C dieses Höhlensystems. Wenn ihr diesen Bereich erstmals betreten möchtet, müsst ihr dafür jedoch einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Wenn Cal bereits die Fähigkeiten Macht-Heben und Macht-Schmettern besitzt, geht zum Gebiet „Vorgebirgswasserfälle“ und sucht in der Nähe eures Treffpunkts mit Skoova nach einem Haus. Über den Keller könnt ihr die Höhle betreten. An eurer Taktik im Kampf gegen den Rancor ändert sich nichts: Bleibt lieber etwas auf Abstand, blockt eingehende Attacken und wartet auf eure Chance zum Angriff.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps zu „Star Wars Jedi: Survivor“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigens Guides zum Hit-Game. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der weit, weit entfernten Galaxis.

Wie gefiel euch der Kampf gegen den Rancor in „Star Wars Jedi: Survivor“?

