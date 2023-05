Star Wars Jedi Survivor: Spiel warnt euch, wenn ihr die Story überspringt

In dem kürzlich erschienenen „Star Wars Jedi: Survivor“ hat der Protagonist ein ganzes Arsenal an Fähigkeiten für den Kampf und zur Fortbewegung auf Lager. Wer seine Skills jedoch dazu nutzen will, ganze Abschnitte der Story zu überspringen, wird von dem Spiel sanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.