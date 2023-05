Marvel’s Spider-Man 2: Insomniac strebt das beste Spiel seiner Geschichte an

Im Prinzip handelt es sich bei „Marvel’s Spider-Man 2“, das genau wie die beiden Vorgänger von Insomniac Games entwickelt wird, um den einzigen großen First-Party-Titel der PS5, der für die zweite Jahreshälfte bestätigt wurde.

Entsprechend viel Aufmerksamkeit kommt dem Action-Titel aktuell zu. Im Rahmen eines Livestreams sprach der verantwortliche Narrative-Director Jon Paquette über die Arbeiten an „Marvel’s Spider-Man 2“ sowie die von den Entwicklern verfolgten Ziele. Wie Paquette ausführte, verfolgt sei Team ambitionierte Pläne und möchte mit dem Nachfolger nicht weniger als das beste Spiel der Studiogeschichte veröffentlichen.

„Junge, bin ich begeistert von Spider-Man 2? Natürlich kann ich nicht viel sagen, aber Junge. Wir arbeiten wirklich hart daran, sicherzustellen, dass dies das beste Spiel ist, das wir je gemacht haben. Und wir können es kaum erwarten, es mit euch allen zu teilen“, so Paquette.

Während Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games bisher nur bestätigten, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ in der zweiten Jahreshälfte beziehungsweise im Herbst 2023 erscheinen soll, möchten bekannte Insider bereits mehr wissen. Wie Bloombergs Jason Schreier kürzlich berichtete, soll „Marvel’s Spider-Man 2“ im September veröffentlicht werden.

Ein Releasezeitraum, den auch der Darsteller Tony Todd nannte, der im Nachfolger in die Rolle von Venom schlüpfen wird. Sollten sich die Gerüchte um die Veröffentlichung von „Marvel’s Spider-Man 2“ im September bewahrheiten, dann dürfte eine ausführliche Präsentation des Sequels wohl unmittelbar bevorstehen. Spekuliert wird, dass es auf dem großen PS5-Games-Showcase so weit sein könnte.

Spekuliert wird, dass dieser entweder Ende des Monats oder spätestens Anfang Juni stattfinden und uns mit diversen Ankündigungen versorgen wird. Der Insider „shinobi602“ wies beispielsweise darauf hin, dass gleich mehrere große Projekte der PlayStation Studios für eine Enthüllung bereit sind.

Andy Robinson von Videogames Chronicle wiederum wollte in Erfahrung gebracht haben, dass auch Konami mit von der Partie sein und Ankündigungen vornehmen wird. Befindet sich darunter möglicherweise das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“, das bereits seit einer ganzen Weile durch die Gerüchteküche geistert?

Offiziell angekündigt wurde der PS5-Games-Showcase bisher nicht.

