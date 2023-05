Project Bloom: Private Division und die Pokémon-Macher kündigen neues Projekt an

Mit "Project Bloom" kündigten das Publishing-Label Private Division und die "Pokémon"-Macher von Game Freak ein gemeinsames Projekt an. Der Haken an der Sache: Konkrete Details wurden im Zuge der Ankündigung leider nicht genannt und dürften auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Private Division und Game Freak arbeiten an einem neuen Projekt.

In einer aktuellen Pressemitteilung gab Take-Two Interactives Indie-Label Private Division bekannt, das es dem Unternehmen gelang, einen weiteren namhaften Partner für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.

Die Rede ist vom 1989 gegründeten und in der japanischen Hauptstadt Tokio beheimateten Studio Game Freak, das sich auf der internationalen Bühne vor allem mit der ungemein erfolgreichen „Pokémon“-Reihe einen Namen machte. Wie sich der heutigen Ankündigung entnehmen lässt, entsteht das neue Projekt von Game Freak unter dem Arbeitstitel „Project Bloom“ und ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einer neuen Marke im Action-Adventure-Genre zu tun haben, wurden zu „Project Bloom“ leider keine konkreten Details genannt. Angesichts der geplanten Veröffentlichung im Jahr 2026 dürften diese auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Das sagen die beiden Studios

„Wir sind begeistert, die Möglichkeit zu haben, eine neue IP zu schaffen, die sich deutlich von unserer bisherigen Arbeit unterscheidet“, sagte Kota Furushima, Director bei Game Freak. „Von Anfang an war Private Division der Publisher, mit dem wir an unserem neuen Spiel zusammenarbeiten wollten. Ihre Erfolgsbilanz und ihre globale Expertise geben uns das Vertrauen, ein umfangreiches neues Action-Adventure-Spiel zu entwickeln, bei dem wir kaum erwarten können, in der Zukunft mehr darüber zu teilen.“

„In den letzten drei Jahrzehnten wäre es schwer, ein Studio zu finden das mehr ikonische Hits veröffentlicht hat als Game Freak“, sagte Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Leiter von Private Division.

„Wir sind bereit, Game Freak dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfesseln, und wir fühlen uns geehrt, der erste westliche Publisher zu sein, der mit diesem außergewöhnlich talentierten und bewährten Team zusammenarbeitet, um eine mutige neue IP auf den Markt zu bringen.“

Anbei das erste offizielle Artwork zu „Project Bloom“, das im Zuge der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde.

