PS Plus Mai 2023: Extra und Premium werden mit diesen Spielen erweitert

PlayStation Plus Extra und Premium im Mai 2023: Sony hat heute die Neuzugänge für den laufenden Monat angekündigt. Sie werden in der kommenden Woche für PS4 und PS5 freigeschaltet.

PlayStation Plus-Abonnenten können sich abhängig von der gewählten Stufe mehrfach im Monat auf neue Spiele einstellen. Und nachdem in der vergangenen Woche die Neuzugänge der Essential-Stufe freigeschaltet wurden, war heute die Enthüllung der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium an der Reihe.

Zumindest ein Spiel, das im Mai ein Teil von PS Plus Extra und Premium wird, war schon zuvor kein Geheimnis mehr. So wird „Humanity“ im laufenden Monat direkt als „Gratis-Titel“ veröffentlicht. Alle weiteren Neuzugänge verrät die folgende Übersicht.

Neu im Mai für Extra und Premium

Neuzugänge für PS Plus Extra:

Ratchet & Clank: Rift Apart

Humanity

Watch Dogs: Legion

Dishonored 2

Dishonored: Death of the Outsider

Sakuna: Of Rice and Ruin

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider

Bus Simulator 21: Next Stop

The Evil Within 2

Wolfenstein: Youngblood

Thymesia

Rain World

Lake

Conan Exiles

Rune Factory 4 Special

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Soundfall

Neuzugänge für PS Plus Premium:

Syphon Filter: Logan’s Shadow

Blade Dancer: Lineage of Light

Pursuit Force

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Sofort gespielt werden können die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium nicht. Vielmehr erfolgt deren Freischaltung erst in der kommenden Woche. So ist mit der Bereitstellung am 16. Mai 2023 kurz vor dem Mittag zu rechnen. Wir werden in einer gesonderten Meldung darauf aufmerksam machen.

Im Mai werden allerdings auch einige Spiele aus den Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium entfernt. Dazu gehören Games wie „Metro: Last Light Redux“, „Marvel’s Spider-Man“ und „Kingdom Come: Deliverance“ sowie viele weitere Spiele.

Welche Titel es im Mai trifft, könnt ihr in dieser Meldung nachlesen. Später gesellten sich vier weitere Games hinzu.

PS Plus-Termine für Juni 2023

Auch wenn das Jahr 2023 gefühlt erst begonnen hat, ist bereits ein Blick auf den Juni möglich. Da Sony an einem bestimmten System festhält, können die PS Plus-Termine für den kommenden Monat vorhergesagt werden werden.

Mit nur wenigen Ausnahmen gilt nach wie vor: Spiele für PS Plus Essential werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. In den zwei Wochen nach der Essential-Freischaltung folgen die Ankündigungen und Freischaltungen der Neuzugänge für Extra und Premium. Darauf aufbauend ergibt sich für Juni der folgende Plan:

Mutmaßliche PS Plus-Termine für Juni:

Essential-Ankündigung am 31. Mai 2023 um 17:30 Uhr

Essential-Freischaltung am 6. Juni 2023 um 11 Uhr

Extra/Premium-Ankündigung am 14. Juni 2023 um 17:30 Uhr

Extra/Premium-Freischaltung am 20. Juni 2023 um 11 Uhr

In der Vergangenheit gab es schon Monate, in denen sich Sony nicht an der gewohnten Planung hielt. Ebenso ist es möglich, dass es vor der Ankündigung der neuen Spiele wieder zu Leaks kommt.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst, der abhängig von der Stufe 60 bis 120 Euro pro Jahr kostet. Zahlungsbereite Spieler genießen einige Vorteile, darunter die Spiele in den Bibliotheken von Essential, Extra und Premium, der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen und zahlreiche andere Bestandteile, die auf der offiziellen Seite von PlayStation zusammengefasst sind.

