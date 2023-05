Star Wars Jedi Survivor: Die Fundorte aller Kopfgeldjäger in der Übersicht – Guide, Tipps

Falls ihr euch in "Star Wars Jedi: Survivor" mit den Kopfgeldjägern der Haxion-Brut anlegen möchtet, helfen wir euch in diesem Guide dabei, die Gegner zu finden.

Achtung, es folgen Spoiler: Im Action-Adventure „Star Wars Jedi: Survivor“ gibt es für Cal Kestis allerlei zu tun, von der Erforschung alter Kammern aus der Zeit der Hohen Republik bis hin zum Kampf gegen diverse Kopfgeldjäger. Gegen diese tretet ihr im Rahmen einer Reihe von optionalen Bosskämpfen an, die Teil einer großen Sidequest sind. Wir verraten euch in den nachfolgenden Zeilen unseres kleinen Guides dabei, die insgesamt 16 Kopfgeldjäger zu finden.

Warum ist auf Cal Kestis ein Kopfgeld ausgesetzt?

Im Laufe der Story gerät Cal in einen Hinterhalt und trifft kurz darauf auf die Kopfgeldjägerin Caij. Diese verrät unserem Jedi-Ritter, dass der Anführer der Haxion-Brut eine Belohnung auf ihn ausgesetzt hat. Mit den Mitgliedern dieser Gruppe sind unser Held und seine Freunde bereits im Laufe von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ mehrfach aneinandergeraten. In der Zeit zwischen beiden Spielen wurde schließlich das Kopfgeld auf Cal ausgesetzt.

Caij bietet unserem Protagonisten einen Handel an: Sie hilft ihm dabei, die Kopfgeldjäger aufzuspüren und er bringt ihr im Gegenzug die Pucks, die er den gefallenen Gegnern nach einem Sieg abnehmen kann. Ihr solltet sie möglichst häufig im Saloon treffen, denn ihr könnt die Pucks gegen einige nützliche Dinge eintauschen.

Hier findet ihr alle 16 Kopfgeldjäger in Jedi: Survivor

Zunächst beginnen wir mit den Kopfgeldjägern auf dem Planeten Koboh, auf dem ihr mit die meiste Zeit eures Abenteuers verbringen dürftet. Deshalb verwundert es auch kaum, dass auf dieser Welt ganze acht Kopfgeldjäger nur darauf warten, die Belohnung einzusacken.

Alle Kopfgeldjäger auf Koboh

Jo, die Kannibalin (Fundort: „Jurten-Kaserne“ im Areal „Klebriges Moor“; Caij muss euch den Standort verraten)

Kip Ostar (Fundort: „Verlassener Damm“ im Areal „Baggerschlucht“)

Korej Lim (ihn trefft ihr sicher während der Story)

Meyen Corr (Fundort: „Kochender Fels“ im Areal „Rambler’s Reach“)

Raz (Fundort: „Waldanlage“ im Areal „Basaltwald“)

Selfin Jook (Fundort: „Observatoriumsbau“ im Areal „Bergobservatorium“)

Vaslyn Martz (Fundort: „Neblige Weite“ im Areal „Prospektorentod“)

Nun widmen wir uns dem zweiten großen Planeten, den ihr in „Star Wars Jedi: Survivor“ erkunden könnt: Jedha. Diese Welt hat, wie der Name bereits vermuten lässt, eine enge Verbindung zur Geschichte des Jedi-Ordens. Hier warten die nachfolgenden vier Bossgegner auf euch.

Alle Kopfgeldjäger auf Jedha

Corde und PR-85T (Fundort: „Hallen von Ranvell“ im Areal „Alte Ruinen“)

Kili Oso (Fundort: „Zufluchtstempel“; Caij muss euch den Standort verraten)

Yuhong (Fundort: „Pfad der Wiederherstellung im Areal „Narkis-Wüste“)

Abschließend kommen wir noch zu den Kopfgeldjägern, die euch auf den übrigen drei Planeten in „Star Wars Jedi: Survivor“ auflauern. Auf Coruscant, Nova Garon und dem Zerstörten Mond warten insgesamt fünf Kopfgeldjäger auf euch. Bei diesen Bossgegnern handelt es sich um.

Alle Kopfgeldjäger auf Coruscant, Nova Garon und dem Zerstörten Mond

Gatt Medo (Fundort: „Frachtverteilungslager“ im Areal „Unterstadt-Industrie“ auf Coruscant)

Kle-0, Fenn Finau und Masi Finau (Fundort: „Hangarbucht“ im Areal „Satellitenstation 11-0810“ auf Nova Garon)

Mash (Fundort: „Automatisierte Fertigungsanlage“ im Areal „Verlassene Gießerei“ auf dem Zerstörten Mond)

Sobald ihr diese 16 Kopfgeldjäger erledigt habt, ist die Kopfgeldjagd allerdings noch nicht vorbei. Anschließend wartet noch ein weiterer Gegner auf euch! Darüber hinaus gibt es noch einen Gastauftritt einer echten „Star Wars“-Legende sowie eine kleine Belohnung für eure Mühen.

Wenn zwei sich streiten…

Nachdem ihr die 16 Kopfgeldjäger besiegen konntet, wird Caij euch gegenüber ihr wahres Gesicht zeigen und selbst das Kopfgeld einsacken wollen, das die Haxion-Brut auf Cals Kopf ausgesetzt hat. Im Bereich „Verwüstete Ansiedlung“ wird sie euch gegenübertreten und sie ist ein wirklich harter Brocken. Euer Duell beenden, könnt ihr jedoch nicht denn mit Boba Fett greift der wohl berüchtigtste Kopfgeldjäger der weit, weit entfernten Galaxis in den Kampf ein.

Was er genau möchte und wie diese Situation ausgeht, verraten wir euch an dieser Stelle übrigens nicht. Was wir euch dafür verraten können, ist, dass ihr als Belohnung für die Siege gegen die insgesamt 17 Kopfgeldjäger die Silber-Trophäe „Caij-Match“ erhaltet.

Falls ihr noch nicht all eure Pucks eingetauscht haben solltet, könnt ihr das glücklicherweise auch noch nach dem Match gegen Caij machen.

Nun habt ihr alle Kopfgeldjäger in „Star Wars Jedi: Survivor“ erfolgreich besiegt und wird sind am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr auch bei weiteren Dingen im Action-Adventure-Hit noch Hilfe brauchen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides.

Wie gefielen euch die Kämpfe gegen die Kopfgeldjäger in „Star Wars Jedi: Survivor“?

Weitere Meldungen zu Star Wars Jedi: Survivor.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren