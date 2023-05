Diablo 4: Battle Pass-Preise und Seasons vorgestellt

Die Veröffentlichung von „Diablo 4“ nähert sich. Allerdings stellt der Launch nur den ersten Schritt in der langfristigen Unterstützung des Action-Rollenspiels dar. So wird auch „Diablo 4“ über die typischen Live-Service-Systeme wie Battle Pässe und Seasons verfügen. Mit welchen Kosten Spieler rechnen müssen, wurde auf dem offiziellen Blog der Reihe verraten.

Die erste Saison von „Diablo 4“ beginnt Mitte bis Ende Juli, wobei vier Seasons pro Jahr geplant sind – eine pro Quartal, die jeweils drei Monate lang laufen soll. Seasons sind allerdings nicht dazu gedacht, die Haupthandlung von „Diablo 4“ zu erweitern. Das wird den Erweiterungen überlassen.

Stattdessen werden sich die Seasons auf separate, themenbezogene Inhalte konzentrieren, die das Grundspiel in den Mittelpunkt rücken und „frische Konzepte und Ideen in die Welt von Sanktuario einführen“. Zu diesen Konzepten gehören neue Gameplay-Mechaniken, Charaktere, Questlinien, Gegenstände und Balancing-Verbesserungen.

Völlig andere Questlinien

Mit jeder Season wird „Diablo 4“ um saisonale Questreihen und in sich abgeschlossene Geschichten erweitert. Diese Quests führen Spieler durch neue Gameplay-Ereignisse, die mit dem aktuellen Themenbereich des Rollenspiels verknüpft sind. Durch die Abspaltung von der Geschichte der Hauptkampagne sei es dem Team möglich, Quests und Mechaniken zu entwickeln, die nicht an die Kampagne gebunden sind.

„Im Grunde erschafft man in der offenen Welt Questlinien, die völlig anders sein können und nicht an die Erzählebene der Geschichte gebunden sind“, so der General Manager Rod Fergusson während eines Streams. „Es kann um alles gehen, was interessant ist und was man in der offenen Welt spielen möchte.“

Zu beachten ist, dass die vierteljährlichen Updates von „Diablo 4“ für spätere Abenteuer gedacht sind. Daher müssen Spieler das Grundspiel abschließen, bevor sie einsteigen können. Nachdem das erledigt ist, kann jeder neue Charakter die Kampagne überspringen und sofort mit dem saisonalen Update beginnen. Für die Seasons wird ein neuer Charakter benötigt. Und auch wenn die älteren Charaktere weiterhin zugänglich sind, können sie nicht an diesen Erweiterungen teilnehmen.

Battle Pass mit kostenpflichtigen Optionen

Jede Season von „Diablo 4“ wird letztendlich neue Herausforderungen und Belohnungen mit sich bringen, die auf den Abschluss des Battle Passes mit dem verknüpften Erfahrungspunktesystem hinarbeiten. Blizzards Season Pass bietet einen kostenlosen Weg zum Abschluss. Hinzu kommen kostenpflichtige Optionen und zusätzliche Vergünstigungen.

Insgesamt gibt es drei verfügbare Battle-Pass-Versionen, darunter der kostenlose Battle Pass mit 27 Stufen, der Premium-Battle Pass, der 1.000 Platin kostet (entspricht 9,99 Euro), und der beschleunigte Battle Pass, der alle Vorteile des Premium-Battle Pass sowie 20 Stufensprünge und das Emote „Schwingen des Schöpfers“ freischaltet. Hier liegt der Preis bei 2.800 Platin (entspricht 24,99 Euro).

Premium-Pass:

63 zusätzliche Stufen

Zwei vollständige kosmetische Rüstungssets für jede Klasse

Waffen- und Rüstungskosmetik

Saisonale Reittiere und Reittierrüstungen

Beschleunigter Battle Pass:

Alle Vergünstigungen des Premium-Passes

Schaltet sofort 20 Ränge frei

Emote „Schwingen des Schöpfers“

Laut der offiziellen Beschreibung richtet sich der beschleunigte Battle Pass vor allem an Spieler, die erst später in die dreimonatige Season einsteigen.

Weitere Details zum Post-Launch-Support von „Diablo 4“ findet ihr im offiziellen Blog-Post von Blizzard.

„Diablo 4“, das neue Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment, wird am 6. Juni 2023 für PC und Konsolen auf den Markt gebracht.

