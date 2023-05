Elden Ring: Hinweis zum Erscheinungszeitraum von „Shadow of the Erdtree“ – Neue Verkaufszahl

Es wurde eine neue Verkaufszahl für From Softwares Hit-Rollenspiel "Elden Ring" verkündet. Zudem ist ein Hinweis auf den möglichen Erscheinungszeitraum der Erweiterung "Shadow of the Erdtree" aufgetaucht.

Im vergangenen Jahr konnte From Softwares Open-World-Action-Rollenspiel „Elden Ring“ zahlreiche Rekorde des Unternehmens brechen. Inzwischen hat Bandai Namco Entertainment den neuesten Finanzbericht veröffentlicht und in einem Atemzug die aktuellen Verkaufszahlen des Kassenschlagers genannt.

Demnach hat „Elden Ring“ bis Ende März 2023 insgesamt 20,5 Millionen verkaufte Einheiten erzielt. Dementsprechend hat man seit der letzten Meldung aus dem vergangenen Februar weitere 500.000 Verkäufe erzielt. Und in Zukunft sollten die Verkaufszahlen weiter ansteigen. Spätestens wenn die umfangreiche Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ auf den Markt kommt.

Doch da stellt sich direkt die entscheidende Frage: Wann erscheint die Erweiterung überhaupt?

Frühestens Mitte 2024?

Darauf könnte ein weiterer Finanzbericht einen Hinweis gegeben haben. Denn auch Kadokawa Corporation. das Mutterunternehmen hinter From Software, hat einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr gegeben. Demnach sollen die sinkenden Verkäufe und Profite des ersten Quartals durch From Softwares „Armored Core VI: Fires of Rubicon“, das im zweiten Fiskalquartal auf den Markt kommt, wieder ausgeglichen werden. Außerdem werden auch neue Spiele von Spike Chunsoft sowie einige Mobile-Titel erscheinen.

„Shadow of the Erdtree“ spielt in den kurzfristigen Plänen keine Rolle. Stattdessen wird die „Elden Ring“-Erweiterung lediglich auf lange Sicht betrachtet, sodass die Verkäufe und Profite des heißerwarteten DLCs in der Finanzprognose des aktuellen Geschäftsjahrs nicht berücksichtigt werden.

Dies könnte darauf schließen lassen, dass Bandai Namco Entertainment, Kadokawa und From Software die Erweiterung erst im nächsten Fiskaljahr veröffentlichen, das am 1. April 2024 beginnt. Dementsprechend werden die Spieler noch einiges an Geduld mitbringen müssen. Nichtsdestotrotz steht eine offizielle Ankündigung seitens der Unternehmen noch aus.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Sobald die Verantwortlichen entsprechende Informationen mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr in unserer Themenübersicht noch einmal die bisherigen Nachrichten nachschlagen.

Quellen: GameSpot, WCCFtech

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren