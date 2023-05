Gylt: Der PS5-Termin und ein neuer Trailer zum Horror-Abenteuer der Rime-Macher

Wie die Entwickler von Tequila Works („Rime“) Anfang des Jahres bekannt gaben, wird das ehemals exklusiv für die gescheiterte Streaming-Plattform Stadia konzipierte Horror-Abenteuer „Gylt“ für weitere Plattformen umgesetzt.

Heute versorgte uns das im spanischen Madrid ansässige Entwicklerstudio nicht nur mit einem frischen Trailer zu „Gylt“. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass das Horror-Adventure ab dem 6. Juli 2023 für den PC (via Steam), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

„Gylt“ bietet euch laut offiziellen Angaben eine unheimliche Geschichte, die in einer gruseligen und melancholischen Welt spielt und „Fantasie und Realität an einem surrealistischen Ort vermischt, an dem eure Albträume Wirklichkeit werden“.

Die Suche nach der kleinen Cousine

In „Gylt“ übernehmt ihr die Kontrolle über das junge Mädchen Sally, das im beschaulichen Städtchen Bethelwood ein nicht immer leichtes Leben führt. Noch schlimmer wird es, als eines Tages Sallys kleine Cousine Emily spurlos verschwindet. Nachdem auch Sally von einer Gruppe von Tyrannen verfolgt wird, findet sie sich plötzlich in einer schaurig verdrehten Version ihrer Heimatstadt wieder.

Hier werden Sally ihre Ängste und Erinnerung in einer sehr realen Version vor Augen geführt. Während ihr euch in „Gylt“ einen Weg durch die düstere Spielwelt bahnt, liegt die Wahl bei euch, ob ihr euch den schaurigen Monstern direkt stellt oder die Auseinandersetzungen in klassischer Stealth-Manier umgeht, indem ihr die Monster beispielsweise mit unterschiedlichen Ködern auf eine falsche Fährte lockt.

Zu den weiteren spielerischen Elementen von „Gylt“ gehören zum Teil knackige Puzzles sowie Action-Abschnitte, in denen es vor allem auf schnelle Reaktionen eurerseits ankommt.

Anbei der neue Trailer, der passend zur heutigen Enthüllung des Releasetermins für die weiteren Plattformen veröffentlicht wurde und euch einen ersten Eindruck von der schaurigen Atmosphäre von „Gylt“ liefert.

