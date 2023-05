Redfall: Entwicklerin traurig und enttäuscht über Spott von Kollegen

Das Vampir-Koop-Spiel „Redfall“ ist am 2. Mai mit eher mäßigen Kritiken gestartet. Sadie Boyd, Senior 2D Artist bei Arkane, drückte auf Twitter nun ihre Enttäuschung darüber aus, dass selbst Kollegen aus der Branche über den verkorksten Launch spotten.

Von dem Koop-Shooter „Redfall“ für Xbox Series X|S und den PC hatten sich die Arkane Studios eigentlich mehr versprochen. Der neueste Titel der „Prey“- und „Dishonored“-Entwickler kann bislang wenig überzeugen und kommt bei der Bewertungs-Seite Metacritic derzeit nur auf einen Metascore von 56.

Über Twitter zeigte sich nun Sadie Boyd, Senior 2D Artist bei Arkane, enttäuscht über einige Reaktionen zu dem Spiel. „Redfall“ wird nämlich nicht nur von den Spielern durch den Kakao gezogen, sondern mitunter auch von Entwicklern und weiteren Angehörigen der Spielebranche.

Boyd versucht trotz all der Kritik positiv zu bleiben

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich meine eigenen Freunde und Kollegen öffentlich über einen schwierigen Launch lustig machen und sich darüber freuen würden“, schrieb Boyd kürzlich auf Twitter. „Sich über das Scheitern anderer zu freuen, unabhängig davon, wie man zu einem Unternehmen steht, erscheint mir sehr niederträchtig.“

Über das Verhalten sei die Entwicklerin „traurig, verwirrt und enttäuscht“. Sie würde versuchten, die Dinge positiv zu sehen. Aber sie sei auch nur ein Mensch mit Gefühlen. „Wenn ich sehe, wie Leute, zu denen ich aufschaue, Dinge sagen wie „Die haben das verdient“, „Jetzt sind ihre Lebensläufe befleckt“, „Was für verdammte Idioten“ und so weiter, dann ist das ehrlich gesagt das Einzige, was mich stört.“

Nach dem vermurksten Launch von „Redfall“ versprach der Xbox-Chef Phil Spencer, dass sich das Debakel bei dem kommenden „Starfield“ von Bethesda nicht wiederholen soll. Man hätte Arkane Austin bei „Redfall“ nicht genügend unterstützt und die Entwicklung einfach so weiterlaufen lassen. Bei zukünftigen Projekten will man daher stärker eingebunden sein, so Spencer.

