Dragon Ball: FighterZ und Xenoverse 2 knacken gewaltigen Meilenstein

Seit Son-Goku und seine Freunde vor gut zehn Jahren mit dem Anime-Kinofilm „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“ ihr großes Comeback feierten, nahmen auch die Verkaufszahlen der Videospiel-Ableger wieder ordentlich an Fahrt auf. Nun konnten zwei der jüngsten Games-Spin-offs der Reihe, „Dragon Ball: FighterZ“ und „Dragon Ball Xenoverse 2“, einen neuen, gewaltigen Meilenstein knacken, wie die Verantwortlichen der Franchise über offizielle Kanäle mitteilten.

Beide Spiele feiern Meilenstein mit speziellen Aktionen

Genauer konnten sich das Fighting-Game aus dem Hause Arc System Works und das Action-RPG von Dimps mittlerweile jeweils über 10 Millionen Mal verkaufen! Damit sind „FighterZ“ und „Xenoverse 2“ die bis dato kommerziell erfolgreichsten Videospiele der „Dragon Ball“-Reihe. Ein Umstand, der natürlich groß gefeiert werden will, weshalb Bandai Namco Entertainment zwei spezielle Aktionen für beide Titel angekündigt hat.

„Dragon Ball FighterZ“ erlaubt euch zunächst, die bisher veröffentlichten DLC-Charaktere für eine gewisse Zeit kostenlos ausprobieren zu dürfen. Zu diesen neuen Spielfiguren zählen unter anderem Bardock, Broly (DBZ), Cooler, Janemba, Videl, Kefla, Son-Goku (Mastered Ultra Instinct) und C21 in ihrer menschlichen Form. Letztgenannter Charakter wurde übrigens vom Schöpfer der Serie, Akira Toriyama, eigens für das Fighting-Game erschaffen.

Hier alle Zeiträume für die DLC-Charaktere in der Übersicht:

10. Mai-18. Mai 2023: Bardock, Broly (Dragon Ball Z), Vegetto (SSGSS), Zamasu (Fused)

18. Mai-26. Mai 2023: C17 (Dragon Ball Super), Cooler, Son-Goku, Vegeta

26. Mai-5. Juni 2023: Janemba, Jiren, Son-Goku (Dragon Ball GT), Videl

5. Juni-13. Juni 2023: Broly (Dragon Ball Super), Gogeta (SSGSS), Kefla, Son-Goku (Ultra Instinct)

13. Juni-21. Juni 2023: C21 (Lab Coat), Gogeta (SS4), Muten Roshi, Super Baby 2

Darüber hinaus steigen die Belohnungen für Ranked Matches deutlich, wobei dies über zwei Etappen geschehen wird. Die erste läuft vom 10. Mai 2023 bis zum 31. Mai 2023, während die zweite Hälfte vom 31. Mai 2023 bis zum 21. Juni 2023 laufen wird. Wenn ihr in jeder dieser Aktionszeiträume jeweils 40 Matches bestreitet, erhaltet ihr als weitere Belohnung übrigens einen neuen Lobby-Avatar: Gogeta (SSGSS; Hälfte 1) beziehungsweise Gogeta (SS4; Hälfte 2).

In „Dragon Ball Xenoverse 2“ dürfen sich Spieler und Spielerinnen dafür in die brandneue „Million Raid Quest“ stürzen. Als Belohnung für den Abschluss dieser neuen Mission winkt der „10-Million Celebration Balloon“, ein Item, mit dem der jüngste Meilenstein perfekt gefeiert werden kann. Des Weiteren versprechen die Verantwortlichen zahlreiche frische kostenlose Inhalte für alle Besitzer des Games, etwa das brandneue „6-Star Dragon Ball Tournament Outfit“.

„Dragon Ball FighterZ“ erschien im Januar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam). Einige Monate später folgte eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Aktuell befindet sich eine New-Gen-Version des Fighting-Games für PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung.

„Dragon Ball Xenoverse 2“ wurde im Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam) veröffentlicht. In den nachfolgenden Jahren folgten weitere Umsetzungen des Action-RPGs für die Nintendo Switch und Google Stadia.

Was ist eure Meinung zu den von „Dragon Ball FighterZ“ und „Dragon Ball Xenoverse 2“ geknackten Meilensteinen? Und möchtet ihr an den Aktionen teilnehmen?

