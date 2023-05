Dragon Ball Xenoverse 2: Launch Trailer zum Hero of Justice Pack 2 zeigt Son-Gohan (Bestie)

Ihr wollt neue Abenteuer in "Dragon Ball Xenoverse 2" erleben? Dann könnt ihr das direkt im "Hero of Justice Pack 2" tun! Im Launch Trailer zur neuen DLC-Erweiterung teilt Son-Gohan (Bestie) bereits ordentlich aus.

Son-Gohan (Bestie) mischt ab sofort im "Hero of Justice Pack 2" in "Dragon Ball Xenoverse 2" mit.

Nachdem schon im November 2022 der erste Teil einer neuen „Dragon Ball Xenoverse 2“-Erweiterung erschienen ist, folgt nun der zweite Teil. Hierbei handelt es sich um das „Hero of Justice Pack 2“, das unter anderem drei neue spielbare Charaktere ins Action-Rollenspiel einführt. Den Launch Trailer zum DLC könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel anschauen.

Spielt die Handlung des Super Hero-Blockbusters nach

Diese drei neuen Spielfiguren sind genauer gesagt Orange Piccolo, Piccolo (Erwachende Kraft) und Son-Gohan (Bestie). Hierbei handelt es sich um neue Formen der beiden Fanlieblinge, die sie im Laufe ihres jüngsten Abenteuers im Anime-Kinofilm „Dragon Ball Super: Super Hero“ erlangen konnten. Ein Upgrade, das für viele Fans lange überfällig war.

Wie der Name bereits andeutet, erlauben es euch die zwei Teile des „Hero of Justice Packs“ die Handlung der Filmvorlage in einer abgewandelten Version nachzuerleben. Wieso abgewandelt? Natürlich hat Dämon Fu einmal mehr seine Finger im Spiel und verändert mit seinen Experimenten den ursprünglichen Verlauf der Geschichte. Deshalb ist in dieser Variante unter anderem C21 („Dragon Ball FighterZ“) mit von der Partie, wie der Launch Trailer zeigt.

Darüber hinaus enthält der kommende DLC natürlich noch weitere zusätzliche Inhalte. Hierzu zählen zwei Extra-Missionen, vier neue Parallel Quests, eine weitere Arena, sieben zusätzliche Moves, fünf Kostüme/Zubehör sowie fünf frische Superseelen und 15 brandneue Illustrationen. Im „Hero of Justice Pack 2“ ist somit allerlei neuer Content enthalten, der euch sicherlich wieder für einige Stunden zurück nach Toki Toki City führen dürfte.

„Dragon Ball Xenoverse 2“ ist seit Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. Später folgten weitere Umsetzungen für die Nintendo Switch und Google Stadia. Das „Hero of Justice Pack 2“ steht seit dem 11. Mai 2023 zum Download bereit.

Werdet ihr euch das „Hero of Justice Pack 2“ für „Dragon Ball Xenoverse 2“ holen?

