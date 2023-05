Hogwarts Legacy: Nintendo-Switch-Version auf November verschoben

Das Zauber-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ wurde von den Entwicklern von Avalanche Software und Portkey Games für alle aktuellen Plattformen angekündigt. Für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC ist der Titel offiziell bereits am 10. Februar erschienen. Die älteren Konsolen PlayStation 4 und Xbox One folgten erst kürzlich am 5. Mai.

Was jetzt noch fehlt, ist die Version für Nintendos Hybridkonsole Switch. Für diese Plattform sollte „Hogwarts Legacy“ eigentlich am 25. Juli erscheinen. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass die Switch-Version um einige Monate verschoben wurde.

Version für die Nintendo Switch wird für weitere Optimierungen auf November verschoben

Über Twitter gab Avalanche Software am Freitagabend bekannt, dass „Hogwarts Legacy“ für die Nintendo Switch nicht wie geplant am 25. Juli erscheinen wird. Der neue Termin für den Titel ist nun der 14. November 2023. Als Grund wurde angegeben, dass die Entwickler das bestmögliche Ergebnis für die Nutzer anstreben.

„Wir wissen, dass sich die Fans darauf freuen, das Spiel auf der Switch zu spielen“, schrieben die Entwickler auf dem offiziellen Twitter-Account zu „Hogwarts Legacy“. „Daher ist es unsere oberste Priorität, das bestmögliche Erlebnis zu schaffen. Vielen Dank für eure Geduld.“ In den Antworten unter dem Tweet reagieren einige Switch-Spieler ungehalten, dass sie noch einmal mehrere Monate auf das Zauber-Abenteuer warten müssen.

Zuletzt konnten Avalanche Software und Warner Bros. einen neuen Meilenstein für „Hogwarts Legacy“ vermelden. So konnten nicht nur 15 Millionen Einheiten des Titels abgesetzt werden. Der Gesamtumsatz übersteigt bis jetzt bereits die Grenze von 1 Milliarde US-Dollar. Nach „Mortal Kombat“, „Game of Thrones“, den „Lego“- und „DC“-Spielen ist „Hogwarts Legacy“ bereits das fünfte Franchise von Warner Bros., das diese Marke überschreiten konnte.

