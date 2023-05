UK-Charts: Beeindruckender Start für Tears of the Kingdom – Die Top 10 in der Übersicht

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien zur Ansicht bereit. Man musste wohl nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorhersagen zu können, dass in der vergangenen Woche kein Weg an "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" vorbei führen wird.

Den Start in die neue Woche bereicherten uns GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie gehabt beziehen sich die von GfK veröffentlichten Charts auf die Verkäufe im britischen Einzelhandel. Die Download-Zahlen werden im Rahmen separater Charts erhoben.

Den Platz an der Spitze der britischen Retail-Charts sicherte sich in der Woche vom 8. bis zum 13. Mai 2023 wenig überraschend Nintendos Open-World-Adventure „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Laut GfK handelt es sich beim neuen Abenteuer von Link um nicht weniger als Nintendos zweiterfolgreichsten Start im britischen Einzelhandel überhaupt. Stärker startete lediglich das im Jahr 2008 veröffentlichte „Wii Fit“.

Lediglich ein weiterer Neueinsteiger in den Top 40

Während „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ auf dem ersten Platz einstieg, legte der zweite Neueinsteiger der vergangenen Woche einen verhaltenen Start hin. Die Rede ist von Maxiumum Games‘ Rennspiel „TT Isle of Man: Ride on the Edge 3“, dem auf dem 31. Platz der Einstieg in Top 40 gelang.

Aufgrund des erfolgreichen Starts von „Tears of the Kingdom“ musste „Hogwarts Legacy“ die Spitze räumen und fand sich in der vergangenen Woche auf den zweiten Platz ein. Laut GfK gingen die Verkaufszahlen von „Hogwarts Legacy“ im Vergleich mit der Vorwoche um 68 Prozent zurück.

Related Posts

Ebenfalls mit rückläufigen Zahlen hatte „Star Wars Jedi: Survivor“ zu kämpfen. Die Absatzzahlen von Respawn Entertainments Science-Fiction-Abenteuer reduzierten sich im Vergleich mit der Vorwoche um 50 Prozent, was unter dem Strich Rang drei bedeutete. Auf den weiteren Plätzen folgen mit „FIFA 23“ und Nintendos Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“ weitere aus den letzten Wochen bekannte Stammgäste in den britischen Software-Charts.

Anbei die Top 10 in der Übersicht.

UK: Die Retail-Charts vom 8 bis zum 13. Mai 2023

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2. Hogwarts Legacy

3. Star Wars Jedi: Survivor

4. FIFA 23

5. Mario Kart 8: Deluxe

6. Dead Island 2

7. Super Mario Odyssey

8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Minecraft Legends

Quelle: GamesIndustry.biz

Weitere Meldungen zu UK-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren