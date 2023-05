Xbox Game Pass: Entwickler befürchten Übersättigung mit Spielinhalten

Für Vielspieler mögen Abosysteme wie der Xbox Game Pass und PlayStation Plus mit den drei Stufen eine vergleichsweise kostengünstige Alternative zum Kauf einzelner Spiele sein. Allerdings kann es vor allem für Gelegenheitsspieler mitunter zu einer Herausforderung werden, bei den hunderten enthaltenen Titeln den Überblick zu behalten und trotz Choice-Overload zielgerichtet die Spiele von Interesse auszuwählen.

Auch die Entwickler von Frozenbyte betrachten derartige All-You-Can-Eat-Abosysteme mit gemischten Gefühlen. Sie könnten zu einer Übersättigung führen, wie in einem Gespräch mit Segmentnext betont wurde.

„Der Game Pass ist natürlich ein interessantes Programm, um mehr Spieler in großem Umfang zu erreichen. Auf der anderen Seite glauben wir, dass es auch zur Übersättigung der Spieleinhalte beiträgt und es schwer sein kann, sich zu binden und Spiele zu genießen, da es eine solche Fülle an Auswahl gibt“, heißt es dazu.

Frozenbyte arbeitet derzeit an „Trine 5“, das irgendwann im Sommer dieses Jahres für PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC erscheinen wird.

Spieler springen zu schnell von einem Spiel zum nächsten

Auch die „Somerville“-Entwickler meldeten sich kürzlich zu Wort und wiesen auf einen negativen Aspekt des Xbox Game Pass hin. Zwar habe man einen ziemlich guten Deal mit Microsoft gehabt. Allerdings würde die Aufnahme in den Xbox Game Pass auch den Verkaufszahlen schaden.

„Denn viele Menschen gehen hin, testen es an und geben dann kein Geld aus. Wenn ihnen die ersten 10 Minuten nicht gefallen? Dann war es das“, so Dino Patti, einer der Gründer des Indie-Studios Jumpship, der das alte Premium-Modell weiterhin als seinen Favoriten ansieht.

Auch seine Aussage dürfte auf das Überangebot abzielen, da Spieler unmittelbar von einem Spiel zum nächsten springen können, sofern sie sich nicht in minutenschnelle rundum unterhalten fühlen.

Spieler, die noch nicht übersättigt sind und PlayStation Plus in den höheren Stufen abonniert haben, können ab dieser Woche weitere Spiele auf die PlayStation-Konsole der Wahl laden. Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden am morgigen Dienstag freigeschaltet, was in der Regel am Vormittag erfolgt.

