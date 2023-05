Xbox Series X/S: Erreicht in UK Meilenstein schneller als Switch

Verkaufszahlen zu den Xbox-Konsolen gibt Microsoft schon seit Jahren nicht mehr heraus. Umso interessanter ist es, dass in Großbritannien jüngst ein neuer Meilenstein erreicht wurde, der klar beziffert werden kann.

So hat das Chart-Unternehmen GfK bestätigt, dass Microsofts Current-Gen-Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S zusammengerechnet 128 Wochen brauchten, um in Großbritannien die 2-Millionen-Marke zu durchbrechen.

Den Statistikern zufolge konnte sich das aktuelle Xbox-Gespann damit schneller verkaufen als die Nintendo Switch, die in Großbritannien ziemlich langsam loslegte und 140 Wochen brauchte, um auf dem dortigen Markt 2 Millionen Verkäufe zu erreichen.

Andere Konsolen waren noch schneller

Zu beachten ist, dass die Xbox Series X/S trotz ihrer Positionierung vor der Nintendo Switch auch in Großbritannien alles andere als schnellverkaufte Konsolen sind. Mehrere andere Konsolen waren zügiger unterwegs, darunter sogar die Xbox One, wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht.

Demnach ist der Erfolg der Wii in Großbritannien das Maß aller Dinge. Sie benötigte nur 57 Wochen, um die 2-Millionen-Marke zu durchbrechen, kam mit 180 Pfund aber mit einem sehr verträglichen Preis aus den Markt. 60 Wochen brauchte die PS2, während es bei der PS4 75 Wochen und bei der PS5 98 Wochen waren.

Dauer bis zur 2-Millionen-Marke:

Nintendo Wii (2006) – 57 Wochen

PS2 (2000) – 60 Wochen

PS4 (2013) – 75 Wochen

PS5 (2020) – 98 Wochen

PS3 (2007) 98 Wochen

Xbox One (2013) – 104 Wochen

Xbox 360 (2005) 110 Wochen

PlayStation 1 (1995) 114 Wochen

Xbox Series X/S (2020) – 128 Wochen

Nintendo Switch (2017) – 140 Wochen

Xbox (2002) 162 Wochen

Hinsichtlich des erzielten Umsatzes hat die PS5 in Großbritannien klar die Nase vorne, was dem höheren Preis der Konsole zu verdanken ist. Mit den zwei Millionen Verkäufen wurden 919 Millionen Pfund umgesetzt. Bei den Xbox-Series-Konsolen sind es 696 Millionen Pfund, was einen Hinweis gibt, welche Anteile die Xbox Series X und die Xbox Series S in etwa haben.

Die vollständige Tabelle mit allen Daten könnt ihr euch auf Gamesindustry anschauen.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S sind mittlerweile uneingeschränkt im Handel erhältlich, was die ersten Rabatte nach sich zog. Auch zur Xbox Series X wird das eine oder andere Bundle* angeboten.

