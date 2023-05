Diablo 4: Entwickler erklärt Fortschritt im Koop-Modus

Spieler und Spielerinnen können in „Diablo 4“ Gruppen unabhängig davon bilden, wie weit sie in der Geschichte fortgeschritten sind. Doch der Fortschritt wird nur dann für alle gespeichert, wenn jeder auf dem gleichen Stand ist.

„Diablo 4“ kann sowohl alleine als auch mit einer Gruppe von vier Personen bestritten werden. Wie General Manager Rod Fergusson nun verrät, spielt es eine entscheidende Rolle, wer der Anführer der Gruppe ist.

In einem Tweet äußert er sich zu dem Fortschrittssystem in „Diablo 4“ und wie Spieler und Spielerinnen sicherstellen können, dass keiner in der Hauptgeschichte zurückgelassen wird.

Diablo 4-Entwickler erklärt den Koop-Modus

In einem Tweet antwortet Fergusson auf die Frage eines Spielers, wie der Kampagnenfortschritt in „Diablo 4“ funktioniert. Der Fortschritt richtet sich dabei immer nach dem Anführer der Gruppe.

Sollten alle Gruppenmitglieder an der gleichen Stelle der Story sein, so wird die Geschichte für alle Mitglieder gleichermaßen fortgeführt. Allerdings werden Gruppenmitglieder, die noch nicht so weit in der Hauptkampagne sind, keine Fortschritte bei der Story machen. Sie erhalten außerdem keine Erfahrungspunkte für die Hauptmissionen.

Deshalb macht es laut Fergusson Sinn, dass derjenige der Anführer der Gruppe wird, der in der Story am wenigsten fortgeschritten ist. So sei sichergestellt, dass die Person irgendwann aufholt und ab einem bestimmten Zeitpunkt alle Gruppenmitglieder vom Fortschritt profitieren.

Eines seiner Lieblings-Features ist übrigens, dass die Welt mit jedem Gruppenmitglied individuell skaliert. So können beispielsweise Charaktere auf Level 1 mit anderen auf Level 30 spielen, ohne dass der schwächere Charakter von den Gegnern überrannt wird.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass es keine Restriktionen bei der Gruppenerstellung gibt und Spielende unabhängig von ihrem Level miteinander Spaß in „Diablo 4“ haben können.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits ab dem 2. Juni 2023 in die Welt von Sankturio abtauchen.

