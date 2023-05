Diablo 4: Blizzard führt umstrittene Twitch-Belohnungen ein

Für „Diablo 4“ gibt es bereits vor dem offiziellen Lauch des Spiels einige Möglichkeiten, exklusive Ingame-Items abzugreifen. So gab es etwa eine Belohnung, wenn Spieler während der offenen Beta Level 20 erreicht oder während des kürzlich stattgefundenen Server-Slams den Weltboss Ashava bezwungen haben.

Wie nun bekannt wurde, will Blizzard auch diejenigen belohnen, die „Diablo 4“ auf der Streaming-Plattform Twitch folgen. Dazu kommt das „Support a Streamer“-Programm zurück, das schon bei dem MMORPG des Studios, „World of Warcraft“, im vergangenen Jahr für Unmut sorgte.

Exklusives Mount gibt es für zwei Abonnements

Der Streamer „Uberkull“ teilte auf Reddit eine Email, in der Blizzard über das kommende „Support a Streamer“-Programm informiert. Dafür ausgewählte Streamer können sich für das Programm bewerben, bei dem die Zuschauer für zwei erworbene Abonnements auf dem jeweiligen Kanal mit dem „Diablo 4“-Reittier Primal Instinct belohnt werden.

Im letzten Jahr gab es die „Support a Streamer“-Aktion bereits für „World of Warcraft“. Damals waren einige Spieler erbost, dass zu wenige Streamer für das Programm verifiziert waren und es so kaum Chancen gab, seinen Lieblings-Kanal zu unterstützen. Die Aktion für „Diablo 4“ soll vom 5. Juni bis zum 2. Juli 2023 auf Twitch stattfinden. Das Spiel erscheint am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen können jedoch schon ab dem 2. Juni gegen die Horden der Hölle kämpfen.

Die Spieler scheinen von der Aktion jedoch weniger angetan zu sein. Auf Reddit erkennen die Nutzer zwar an, dass das „Support a Streamer“-Programm gut für die Streamer sei. Für die Zuschauer sei dies jedoch eine schlechte Praktik. „Also im Grunde Geld ausgeben, Mount bekommen. Nein danke, mir geht’s gut“, schrieb etwa ein Spieler. Neben der Reittier-Aktion soll es jedoch auch weitere Drops geben, die sich einfach nur durch Zuschauen verdienen lassen, gab der Global Community Development Director Adam Fletcher bei der Diskussion auf Reddit an. Welche das sein werden, ist bis jetzt aber noch nicht bekannt.

