PS5 & PSVR2: PlayStation Showcase mit Termin angekündigt

Nach langer Wartezeit und zahlreichen Gerüchten hat Sony heute einen weiteren PlayStation Showcase angekündigt, der in Kürze veranstaltet wird. Ausgestrahlt werden soll er am 24. Mai 2023 um 22 Uhr unserer Zeit. Das ist der Mittwoch der kommenden Woche.

Laut Sony wird die Show etwas mehr als eine Stunde dauern und sich auf die in Entwicklung befindlichen PS5- und PSVR2-Spiele „von Top-Studios aus aller Welt“ konzentrieren. Während der Show könnt ihr euch laut Sony auf Kreationen der PlayStation Studios einstellen. Obendrauf gibt es „fesselnde Spiele“ der Partner und Indie-Entwickler.

Ausgestrahlt werden soll das Event auf Twitch und Youtube. Wir werden rechtzeitig mit einem weiteren Meldung auf den neusten PlayStation Showcase aufmerksam machen.

Einzelne Spiele wurden für den PlayStation Showcase nicht genannt. Gemunkelt wurde allerdings im Vorfeld, dass er „die zweite Phase der PS5 einläuten wird“, wobei eine Reihe wichtiger Ankündigungen und Updates für First- und Third-Party-Titel zu erwarten sind.

„Marvel’s Spider-Man 2“, das im Herbst erscheinen soll, wird wahrscheinlich vorgestellt, während Naughty Dogs eigenständiger Multiplayer-Titel „The Last of Us“ ebenfalls ein Teil der Show sein könnte.

Außerdem gab es Hinweise auf Konamis Remake von „Metal Gear Solid 3“, das als PS5-Exklusivtitel (oder zumindest als zeitlich begrenzter PS5-Exklusivtitel) angekündigt werden könnte. Zudem haben die NetherRealm Studios bereits das nächste „Mortal Kombat“-Spiel angeteasert hat, das angeblich ein Reboot namens „Mortal Kombat 1“ wird. Und da wäre noch das eine oder andere „Silent Hill“-Spiel.

Interessant an der Angelegenheit ist, dass der bekannte PS Plus-Leaker „billbil-kun“ die Ankündigung des Events schon um 15:25 Uhr auf Twitter erwähnte, was verdeutlicht, dass seine Informationen im Gegensatz zu anderen „Insidern“ in der Regel sehr zuverlässig sind.

Streamer sollten aufpassen

Sony weist einmal mehr darauf hin, dass die Webübertragung des PlayStation Showcase urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) enthalten kann, auf die PlayStation keinen Einfluss hat. Man freut sich zwar auf die Co-Streamer und Schöpfer, aber bestimmte Lizenzvereinbarungen könnten Co-Streams oder VOD-Archive dieses Streams beeinträchtigen.

Leuten, die Wiederholungsvideos erstellen oder Clips bzw. Ausschnitte aus der Sendung veröffentlichen wollen, wird empfohlen, urheberrechtlich geschützte Musik wegzulassen.

Das könnte euch ebenfalls zu Sony und PlayStation interessieren:

Wie gewohnt gilt: Die wichtigsten Neuigkeiten des PlayStation Showcase sind zeitnah auch im Newsstream von PLAY3.DE zu lesen. Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten bzw. welche potentiellen Neuankündigungen wünscht ihr euch?

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Weitere Meldungen zu PlayStation Showcase.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren