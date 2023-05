Zelda Tears of the Kingdom: Neues Open-World-Epos jetzt schon bestes Spiel aller Zeiten auf beliebter Wertungsplattform

Zelda Tears of the Kingdom:

Das kürzlich erschienene Open-World-Abenteuer "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" hat Nintendo erneut einiges an Lob eingebracht. Auf der Wertungsplattform OpenCritic ist das Spiel bereits jetzt das offiziell bestbewertete Videospiel aller Zeiten.

Nicht mal eine Woche ist vergangen seit dem Release von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“. Der Nachfolger zum viel gelobten und revolutionären „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ wurde bereits auf der E3 2019 angekündigt und seitdem so heiß erwartet wie kaum ein anderes Spiel.

Jetzt ist es endlich erschienen und trotz der eher mageren Werbekampagne der Entwickler bei „Nintendo“ sind die Rezensionen bis zum aktuellen Zeitpunkt durchgängig absolut positiv. Mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ hat das japanische Unternehmen allem Anschein nach ein weiteres revolutionäres Open-World-Abenteuer geschaffen, dass die wenigen Fehler des Vorgängers ausbügelt.

Nicht nur das, bereits einige Tage nach Release hat der neueste Zelda-Ableger den Thron einer beliebten Wertungsplattform erklommen und gilt dort nun offiziell als bestes Videospiel aller Zeiten.

Zelda: Tears of the Kingdom erreicht über 97% auf OpenCritic

Die Plattform OpenCritic ist seit Jahren eine zuverlässige Website für die Wertungsaggregation von Videospielen. Auf ihr werden die einzelnen Pressewertungen gesammelt und ein Durchschnittswert daraus berechnet. Laut dieser Berechnung ist „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ mit 97,223% das bestbewertete Spiel auf der Plattform aller Zeiten.

Der Vorgänger „The Legend of Zelda: Breth of the Wild“ ist mit knapp 96% auf dem dritten Platz. Dazwischen steht „Super Mario Odyssey“, ebenfalls aus dem Hause „Nintendo“ mit 96,811%. Bereits so kurz nach Release hat „Tears of the Kingdom“ also alle Konkurrenten ausgestochen. Die aktuelle Top-10-Liste hat OpenCritic auf Twitter gepostet.

Ob sich die Wertungen in den nächsten Wochen noch verändern, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass mit dem neuen Ableger der „Zelda“-Reihe ein weiteres grandioses Spiel für alle Nintendo-Switch-Besitzer erschienen ist. „The Legend of Zelda:Tears of the Kingdom“ ist seit dem 12. Mai exklusiv für „Nintendos“ Hybrid-Konsole erhältlich.

