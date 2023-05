Mortal Kombat 1: Enthüllung am heutigen Donnerstag bestätigt

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage gaben die NetherRealm Studios bekannt, dass "Mortal Kombat 1" am heutigen Donnerstag vorgestellt wird. Los geht es am frühen Nachmittag.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich bereits die Hinweise, dass die offizielle Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ beziehungsweise „Mortal Kombat 1“ unmittelbar bevorstehen könnte.

Nachdem Ed Boon, einer der kreativen Köpfe hinter der beliebten Fighting-Titel-Serie, kürzlich andeutete, dass es in dieser Woche endlich so weit sein könnte, machten die Verantwortlichen der NetherRealm Studios nun Nägel mit Köpfen. Wie das US-Studio bekannt gab, wird die offizielle Enthüllung des neuesten „Mortal Kombat“-Ablegers am heutigen Donnerstag Nachmittag über die Bühne gehen.

Los geht es um 6 Uhr pazifischer Ortszeit. Hierzulande ist es dann bereits 15 Uhr.

Namhafte Gast-Charaktere und eine Rückkehr des Konquest-Modus?

Dann wird möglicherweise klar, in wie weit die unbestätigten Angaben zu den Inhalten, die in den vergangenen Monaten von diversen Insidern in Umlauf gebracht wurden, den Tatsachen entsprechen. Unter anderem meldete sich vor wenigen Tagen Windows Centrals Jez Corden zu Wort und wies darauf hin, dass auch „Mortal Kombat 1“ mit ikonischen Gast-Charakteren versehen wird.

Laut Cordens Informationen dürfen wir uns beispielsweise auf den Peacemaker, den Homelander sowie den Barbaren Conan freuen. Im Fall von Conan sei allerdings noch unklar, ob hier die legendäre Filmvorlage von Arnold Schwarzenegger oder eine andere Version von Conan optisch Pate stehen wird.

Zu den weiteren Charakteren, die in den letzten Monaten mit einem Auftritt in „Mortal Kombat 1“ in Verbindung gebracht wurden, gehört Shao Khans General Reiko, der seinen ersten Auftritt in „Mortal Kombat 4“ aus dem Jahr 1997 hatte und sich in den vergangenen Jahren ziemlich rar machte. Niemand geringeres als Ed Boon deutete zudem an, dass wir uns möglicherweise auf eine Rückkehr des Konquest-Modus freuen dürfen.

In wie weit sich diese Gerüchte bewahrheiten, erfahren wir wohl heute Nachmittag. „Mortal Kombat 1“ erscheint aller Voraussicht nach im September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

